A sus 49 años, Angelina Jolie dejó a todos sin palabras y demostró que está más hermosa que nunca

Una vez más, Angelina Jolie, demostró que el paso del tiempo no le afecta para nada y que cada día que pasa luce más hermosa. En esta oportunidad, la actriz estadounidense demostró todo su glamour y elegancia en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia, donde su presencia dejó a más de uno con la boca abierta.

Angelina Jolie vivió su primera alfombra roja siendo una niña junto a su padre, el actor Jon Voight. Hoy en día, es una de las celebridades más icónicas cuando se trata de pisar una 'red carpet'. ¿El mejor ejemplo? Su paso por el Festival de Venecia para presentar ‘Maria’, la película de Pablo Larraín donde retrata la figura de Maria Callas.

Durante la conferencia de prensa, Angelina Jolie dijo que: "Necesitaba estar más en casa con mi familia estos últimos años, y en ese tiempo, me he sentido más agradecida por tener la oportunidad de... estar en este mundo creativo del que todos tenemos la suerte de formar parte".

Además, Angelina Jolie habló de su próxima película y afirmó que: "Estaba terriblemente nerviosa; me pasé casi siete meses entrenando. Recuerdo que la primera vez que canté estaba muy nerviosa. Mis hijos estaban allí y me ayudaron a bloquear la puerta [para] que no entrara nadie más, y yo estaba temblorosa. Y [el director Pablo Larraín], en su decencia, me hizo empezar en una sala pequeña y terminar en La Scala. Así me dio tiempo para crecer. Tenía miedo de estar a la altura [de Callas]".

Angelina Jolie presentó la película Maria.

Sin lugar a dudas, Angelina Jolie, es una de las actrices más queridas de Hollywood. Las redes sociales quedaron inundadas de fotos y videos con la presencia de la actriz en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia. El vestido elegido por la diva enalteció su belleza y su figura espectacular.