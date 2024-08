Se filtró un video muy íntimo de Coti Romero y Nacho Castañares

Hace unos meses, Coti Romero y Nacho Castañares blanquearon que estaban juntos luego de desmentir el romance con insistencia. Y si bien los ex jugadores de Gran Hermano suelen ser muy discretos a la hora de exponer su amor, en las últimas horas apareció un video donde se los ve a los besos.

Desde que confirmaron su relación amorosa, Coti y Nacho intentaron no hacer demasiado alarde de lo suyo. Si bien han mostrado alguna que otra selfie juntos frente a un espejo, en el ascensor o en diversas situaciones de la cotidianidad, hasta ahora no se los había visto tan “mimosos”.

Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron que son novios recientemente.

Hasta ahora, porque en un viaje que compartían en un auto con amigos, la parejita terminó filmada prodigándose cariño. Muy melosos y a los besos, así se los ve a los ex GH: a Nacho Castañares besándole el cuello a Coti Romero, mientras ella ríe, embelesada con su novio.

“Estamos volviendo cinco personas en el auto”, se la escucha decir a la correntina mientras él le besa el cuello, apasionado. Lo cierto es que este material, a simple vista inocente, cobra un sentido más sensible al tener en cuenta los pasados amorosos de los dos.

Nacho le besa el cuello a Coti en el video que se filtró. Captura.

Recordemos que ambos tuvieron sus historias con otros ex “hermanitos”: Coti estuvo de novia con Alexis “Conejo” Quiroga y Nacho con Lucila “La Tora” Villar, con quien siguen teniendo un vínculo laboral en el stream de Telefe y diversos proyectos que derivaron del reality show.

Coti ríe enamorada, a los mimos con Nacho Castañares. Captura.

Recientemente, Coti contó divertida los apodos que se dicen con Nacho en la intimidad. “No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti, soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí’, como me suele decir. Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”, señaló la rubia, entre risas, invitada en el canal de streaming Bondi Live.

A la vez, la ex Bailando 2023 habló de la posibilidad de tener una pareja abierta con Nacho, opción a la que se negó rotundamente. “Si querés estar con alguien más, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos”, contó Constanza Romero que le contestó a su novio cuando surgió el tema.

El primer video de Nacho y Coti a los besos en un boliche

Cabe recordar que en el verano ya había aparecido un video de Coti y Nacho a los besos en una fiesta. Un material contundente que ambos negaron, sin convencer a nadie. Entre risas nerviosas, la rubia aseguró en LAM que “se estaban pasando un chicle”.

En tanto que Nacho Castañares esquivó el asunto con evasivas y explicaciones que tampoco resultaron convincentes, asegurando que con la ex participante de GH sólo eran buenos amigos y que nada había pasado entre los dos esa noche de boliche y fernets.