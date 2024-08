Hilda Lizarazu vuelve a Mendoza para interpretar los clásicos de Charly García

Hilda Lizarazu está de gira. Presentará por todo el país su nuevo disco de intérprete "Hilda canta Charly", que recopila las canciones más icónicas de Charly García. Tocará en el Teatro Plaza de Godoy Cruz el próximo 20 de septiembre. Esta presentación es una gran oportunidad para disfrutar de un homenaje único a Charly. Hilda Lizarazu contó en MDZ Radio 105.5 FM más detalles del álbum, que ha sido recibido con entusiasmo desde su lanzamiento en abril.

"Me encanta poder ir a Mendoza un día antes del día de la primavera y cantar estas hermosas canciones del maestro Charly. La verdad es que me llena de orgullo y gratitud. Y también por la la respuesta de la gente, porque hay muchos que quieren ver el show, quieren escuchar esos temas y bueno, estoy celebrando esa oportunidad que me da la vida", contó con entusiasmo la artista.

El disco cuenta con reinterpretaciones de once canciones de Charly García, entre las que se encuentran clásicos como Raros Peinados Nuevos, Los dinosaurios, Chipi Chipi o La máquina de ser feliz. La propuesta de la artista contó con el férreo apoyo del gigante Lito Vitale, que hizo los arreglos y el trabajo de producción. "Lo hicimos en dos meses y ya en abril salió, de allí la repercusión en todos los shows. Fue un poco inesperada la pronta respuesta también de Lito".

Y es que el disco cuenta también con la aprobación de Charly, que escuchó el trabajo de su excorista en privado: "Fue maravilloso, muy emocionante. Llorando juntos los dos. Tomados de la mano con su mujer y su hermana allí. Yo tenía un cierto miedo. Era como rendir un examen. Un examen final. Y bueno, lo rendí muy bien porque el tipo (Charly) me dijo que le encantó. Me agradeció, me mandó saludos para Lito, me dijo que le había encantado, me dijo 'hiciste un disco tuyo con canciones mías', que es una obviedad, pero es un halago también porque yo no estoy tratando de imitar la voz de él, sino de interpretar con mi propia voz las canciones que yo amo de Charly García", explicó.

"Pero no solo lo hice feliz a Charly, sino que la gente que viene a escuchar el show se llena de emoción y vienen como a agradecer por mantener esta música". La banda se compone de 11 personas, seis músicas y cinco músicos. El director es Lito Vitale. Además, "dentro de esa banda está mi hija haciendo coros y guitarra, que también me llena de orgullo la primera vez que compartimos así algo con tanta excelencia", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: