El picante conductor de LN+ que se bajó de su programa de radio y ya tiene reemplazante

Esteban Trebucq, uno de los conductores más conocidos de LN+, y también uno de los más picantes, confirmó su baja de su programa radial en El Observador 107.9 y reveló las razones para abandonar el ciclo que conducía en las mañanas de tal emisora.

En medio de rumores de tensión con Luis Majul, Esteban Trebucq aclaró los tantos sobre su salida de El Observador y reveló quién será su reemplazante.

"Horacio Cabak es un amigo, un gran tipo. Cuando yo decidí tomarme unos días, una licencia en la radio, tuvo la deferencia de llamarme. Yo le dije que la decisión es mía, que no puedo seguir. Para mí es un honor, es un gran tipo. Es un mundo de tantos egos, que es difícil encontrar en este medio gente como Horacio, como Yanina (Latorre)", destacó en diálogo con un móvil de LAM (América) el conductor de LN+ sobre el colega que tomará su lugar en la radio.

Horacio Cabak, compañero de Esteban Trebucq en LN+, será el encargado de conducir las mañanas en El Observador. Foto: Captura de video LN+.

En tanto que sobre cómo será su participación en El Observador, Esteban Trebucq explicó: "Ahora voy a hacer columnas de opinión seguramente, pero no voy a poder continuar. Por este año no, pero súper agradecido con las autoridades de la radio. No puedo, realmente no me da la vida. No tengo tiempo y las autoridades lo entendieron. Voy a seguir participando y perteneciendo en la radio, pero no en forma presencial".

Por su parte, Yanina Latorre agregó sobre la baja del conductor de LN+ del aire de El Observador: "Está con problemas personales bastante complicados. Tiene que ocuparse de su hija y me parece que cuando tenés tanto trabajo, hay que tener otros cuidados".

Finalmente, sobre las exigencias de Luis Majul, líder de la radio en cuestión y la dinámica con Esteban Trebucq, la panelista reconoció: "También hay que decir que Majul es un tipo intenso y exigente, que por ahí le da tres o cuatro meses y le dice 'tenés que volver', y él no puede volver. Faltó varias veces, en un momento faltó sin avisar. No está bueno".