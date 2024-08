Revelan cuál es la brujería que Marina Calabró le hizo a Rolando Barbano, su novio

La historia de Marina Calabró y Rolando Barbano sigue tejiendo nuevos y confusos capítulos. Blanquearon su romance a finales del año pasado, sin embargo a principios del corriente comenzaron los problemas. Si bien se dijo que estaban separados, ahora se dio a conocer que ambos se irán de viaje a un maravilloso destino europeo, firmando la reconciliación. ¿Cuál es el dato más sorprendente de todo esto? Que se dice que ella recurrió a una brujería para volver con él.

La información la dio a conocer Pepe Ochoa en LAM, a través de un enigmático que presentó este viernes. Antes de presentarlo, el panelista fue tirando pistas de la pareja a la que se estaba refiriendo.

"Es muy divertido cómo me llega a mí la información... tengo una amiga que va a viajar al exterior, en un mes viaja a un lugar muy importante de Europa, en uno de sus diálogos con la gente del hotel, ellos se confunden porque hablan en otro idioma y le dan el nombre de una famosa", comenzó detallando.

"Londres es la ciudad, ellos son los dos famosos. El viaje va a ser del 29 de septiembre al 7 de octubre, el hotel es cinco estrellas", precisó el columnista de Ángel de Brito antes de revelar que los protagonistas de esta historia son Marina Calabró y Rolando Barbano.

Este viernes por la tarde sorprendió un revelador dato que compartió Pampito, a modo de hipótesis sobre cómo la periodista de espectáculos consiguió rehacer su amor con el periodista de policiales. Lanzó la versión de que ella le habría hecho una “brujería” para reconquistarlo.

“¿Marina Calabró le hizo un amarre a Rolando Barbano? Esta es la pareja más Chernóbil de la televisión argentina. Van, vienen, se dedican premios. Parecen no ser un amor correspondido. La otra se va de la radio, vuelve. ¿Viajan juntos? No, no viajan juntos. Es la historia perfecta para dedicarle la canción ‘Toxic’ de Britney Spears, pero ahora parece que la pareja está otra vez unida”, comenzó explicando el periodista de Intrusos.

Marina Calabró y Rolando Barbano, una historia de muchas idas y vueltas.

Y entonces confesó: “Aparentemente, Marina Calabró habría ido a ver una bruja para hacerle el famoso amarre a Rolando Barbano. Una bruja de Santa Fe a la que Marina Calabró le pidió desesperada: ‘por favor, traémelo de vuelta a Rolando Barbano y yo a cambio te compro el celular que vos quieras’”.

En LAM hablaron de este amarre y Ángel de Brito reveló un mensaje que le llegó al aire: “Chicos, apareció la bruja”, lanzó. Luego explicó que “otra periodista le presentó la bruja a Marina, muy conocida. Entonces, de ahí, Pampito sacó la información y hay foto de Marina con la bruja”. ¿Marina Calabró le hizo una brujería a Barbano?

Entonces advirtió el mensaje que le llegó: “‘No me nombres’, me dice mi fuente. Es esta. La periodista tal se la presentó a Marina. Es más, la bruja vino de Santa Fe para acá. Se hospedó en el hotel Cristóforo Colombo”. Tras ello, todos imaginaron que quien le recomendó la bruja a Marina Calabró habría sido su colega Marcela Tauro.