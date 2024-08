Cómo será la película biográfica en la que Britney Spears contará todo lo que vivió

Luego de haber lanzado su autobiografía -llamada The Woman in Me, 'La mujer que soy' en español- hace ya unos meses, Britney Spears ahora dará el salto al cine y realizará una película en torno a su vida. Como viene sucediendo con varias estrellas, la intérprete tendrá pronto su ansiada y esperada película biográfica en cines.

Sin dudas que estamos en una era de furor respecto a las biopics e historias de vida de diferentes estrellas. Y en particular, con los artistas musicales, el interés y fervor viene siendo mucho mayor (Bohemian Rhapsody con la vida de Freddie Mercury, Elvis sobre Elvis Presley, I Wanna Dance with Somebody acerca de Whitney Houston, entre otros).

Britney Spears, un verdadero ícono pop en los 2000.

En el caso de Britney Spears, es indudable que estamos ante una de las estrellas más icónicas de los 2000. Un ícono pop que sufrió un enorme bajón en su carrera, cuando se encontraba en la cima y con varios problemas de salud relacionados con las adicciones. Escándalos que, también debe admitirse, despiertan mayor curiosidad sobre su vida privada.

Si bien en estos años se dieron varios relatos sobre su vida detrás de los flashes, la estrella publicó su propia autobiografía en octubre de 2023, contando todas sus verdades y la que es tomada como su versión oficial sobre lo que sucedió con ella.

En base a esto, ahora se dio a conocer que Universal Pictures se aseguró los derechos para adaptar al cine las memorias de la cantante pop. Este tan prometedor como esperado proyecto será dirigido por Jon M. Chu y producido por Marc Platt.

La propia Britney Spears compartió la noticia del proyecto en sus redes sociales, emocionada y confesando que Platt "siempre ha hecho mis películas favoritas" y diciendo a sus fans que "estén atentos" para más noticias.

La autobiografía de Britney Spears, The Woman In Me.

La vida de la celebridad ha tenido todo tipo de etapas, por lo que no es de extrañar que ahora se quiera llevar a la gran pantalla con una película que relate algunos de los momentos más importantes de la artista musical, desde su ascenso al estrellato inmediato, su estrepitosa caída y su actual redención.