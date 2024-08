"Un poco dolido": esta es la famosa figura de Cris Morena que no fue convocada para ser parte del Cris Morena Day

Una noche llena de emoción y recuerdos se vivió este miércoles en el Gran Rex con el Cris Morena Day. Cientos de personas asistieron al evento organizado por el canal de streaming OLGA. De hecho, mucha gente acampó fuera del recinto para obtener una entrada.

Lali Espósito; Peter Lanzani; Eugenia Suárez, más conocida como "La China" Suárez; Emilia Attias; Nicolás Vázquez; Agustina Cherri junto a su hija Muna Pauls; fueron algunas de las figuras de los éxitos de Cris Morena que estuvieron presentes en el gran día.

Emilia Attias y Nicolás Vázquez cantaron en el evento. Créditos: X @olgaenvivo.

Sin embargo, un famoso actor de las novelas de la reconocida productora no fue invitado y publicó un picante mensaje en sus historias de Instagram al respecto.

Estamos hablando de Stefano de Gregorio. Todo comenzó cuando una seguidora le consultó al artista si iba a estar presente en el Cris Morena Day, ya que había viajado desde Italia para verlo. El ex Casí Ángeles compartió la pregunta de su fanática y escribió en la red social: "Lo respondo acá así les contesto a tooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, ¡después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris! Será la próxima".

El mensaje que compartió Stefano de Gregorio en sus historias de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Yeyodegregorio.

Y aclaró: "No estoy enojado, igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cuál fan como muchos de ustedes".