Soja, el estandarte del reggae en el mundo, vuelve a Argentina

Excelentes noticias para los amantes del reggae: después de 7 años, SOJA –Soldiers of Jah Army (Soldados del Ejército de Jah)– vuelve a Argentina. Renovadores del reggae en todo el mundo desde su aparición en 1997, la banda estadounidense es una de las preferidas de los fans argentinos del género. El show, con producción de DF Entertainment y MTS, será el viernes 8 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias, y las entradas se podrán adquirir a partir del viernes 30 de agosto a las 10 a.m., únicamente a través de All Access.

Lo cierto es que SOJA, en Argentina, ya juega de local: han hecho memorables shows en el festival Personal Fest, el Microestadio Malvinas Argentinas, el Teatro Gran Rex, el Teatro Vorterix, Niceto Club, Complejo al Río de Vicente López, así como en la Plaza de la Música en Córdoba y el Club Brown de Rosario, y en este regreso… ¡Vienen por más! Estarán presentando por primera vez en vivo ante el público local Beauty in the Silence (2021), su primer álbum en cuatro años, así como repasando su discografía medular para el reggae del siglo XXI.

La última vez de Soja en Argentina fue hace 7 años.

Originalmente formada por un grupo de amigos del colegio, SOJA construyó un masivo universo de seguidores a escala mundial, expandiendo las fronteras del reggae y acercándolo cada vez a más personas. Con la química intacta luego de dos décadas y una raíz musical anclada en el roots, los Soldiers of Jah Army no se limitan a ese género, también se dejan influir por el rock, el hip hop y el pop, en una apuesta fresca y atemporal sobre el género.

En Beauty in the Silence, SOJA colaboró con leyendas del reggae como UB40, Slightly Stoopid, Stick Figure, y Rebelution, y trabajó a contrapelo de la velocidad del mundo para regalar una obra cálida y colmada de sabiduría.

Todo listo para reconectar con los maestros del reggae y vivir una noche de celebración espiritual: para SOJA, la música es un portal a lo más puro de la existencia, y es en vivo como mejor logran transmitir ese mensaje.

