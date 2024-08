Pamela David reveló la "propuesta indecente" que le hicieron: "Estaba en una provincia del norte y me..."

Este miércoles en Desayuno Americano (América TV), la panelista Natalie Weber enseñó un video de la entrevista que le realizaron a Hernán Drago en La Noche Perfecta. En aquel diálogo, el modelo contó que, en su juventud, una vez viajó a Ecuador y una mujer adinerada se le acercó para proponerle pasar una noche a cambio de diez mil dólares. Drago confesó que finalmente aceptó y con esa plata cambió su auto.

Al finalizar el clip, Weber le consultó a Pamela David si alguna vez en su vida recibió una "propuesta indecente", y la conductora le dijo que sí.

Natalie Weber, una de las panelistas de "Desayuno Americano". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"A mí me pasó una vez y, la verdad, no la pasé bien. Fue en la época que salí de 'El Bar' y tenía un montón de 'curretes', viajaba por todo el país, ganaba dos mangos, pero vas juntando…y la verdad no lo hacés porque te encanta fumarte a los borrachos, a las cuatro de la mañana, que te dicen cosas de babosos", empezó diciendo la modelo.

"Yo lo hacía porque necesitaba la plata y no vendía mi cuerpo. Aplaudo a quien lo hace, pero no era mi caso", explicó Pamela David.

Para la conductora "no fue nada divertido" aquella situación. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y confesó: "¡Y me cayó tan mal! Estaba en una provincia del norte y me preguntaron cuánto cobraba. Fue muy incómodo, después también entendí que era un poco el papel que una vendía. ¡Pero después lo entendí, en ese momento no me gustó! No fue nada divertido".