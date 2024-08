Martín Catoira, de su Banfield natal a cantar en los Juegos Olímpicos

Martín Catoira es un talentoso artista argentino que fue elegido para forma parte, a través de su música, de los Juegos Olímpicos. Es que el cantante realizó tres presentaciones en la Embajada Argentina en París en donde interpretó el Himno Nacional Argentino: ante los atletas, ante la prensa y en el evento de cierre ante algunos deportistas que ganaron medalla.

Catoira inició su apasionante viaje musical a los 9 años en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield en donde se gestó su carrera con la que ha realizado una extensa y variada carrera musical. Con su guitarra a cuestas pudo recorrer todo el país y llegar hasta el viejo continente en donde realizó más de 40 presentaciones en España, además de su mencionada participación en los JJOO.

Martín Catoira cantando invitado por el Comite Olímpico en París.

Su primer disco en formato solista fue "Un Viaje al Final de tus Cuerdas", en el 2018, y en la actualidad está presentando su segundo material al que tituló "Despertar". Este álbum, compuesto exclusivamente por sus propias creaciones, revela una nueva generación musical dentro de su repertorio, demostrando una evolución constante en su estilo y habilidades creativas.

Martín Catoira dialogó con MDZ sobre su inolvidable experiencia en París, además de contar sus inicios en la música y cómo surgió su último material discográfico.

- Estuviste cantando en la Embajada Argentina en París para los atletas argentinos... ¿Cómo fue que te convocaron?

- Suelo ir seguido a Europa, cada dos o tres años. Mi apellido es de la zona de Vigo, entonces siempre quise volver con la música a ese lugar de donde era mi abuelo. Este año la idea era repetir, pero bueno, había un gran evento en Europa que eran los Juegos Olímpicos. Entonces empezamos a contactar con mi equipo de trabajo y surgió la posibilidad de tocar en la embajada, convocados por el Comité Olímpico.

- ¿Qué te generó esa experiencia?

- Fue algo inesperado, muy emocionante. Fue todo muy transcendental desde el significado de estos Juegos Olímpicos por los 100 años de París 1924. La verdad que estar ahí fue como sentir que estás en lo más alto. Además, porque les gustó lo que hice, después me invitaron a cantar el himno con todo lo que significa cantarlo en ese contexto y en tres ocasiones.

Martín Coteira dialogó mano a mano con MDZ.

- ¿Cuál fue tu primera conexión con la música y qué fue lo que lo que te motivó a iniciar este camino?

- Mi primera conexión fue a través de mi abuelo Julio. Él era concertista de guitarra y tenía la costumbre de tocar la guitarra por las tardes mientras yo jugaba con los autitos en el piso. Siempre tuve una conexión especial con él y en su casa había un guitarra pequeña, justo para mí, y ahí empezó todo. Después, ya de más grande, a los nueve años, mi mamá me dijo que empiece a estudiar en el conservatorio para que me vaya soltando más porque yo usaba baldes y latas como batería. Entonces fui a mi primera clase de batería y me aburrí tremendamente, pero cuando fui a mi primera clase de guitarra fue todo lo contrario. A partir de ahí entré en el conservatorio.

- ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando eras chico?

- Mi mamá mientras limpiaba la casa ponía The Beatles al palo, también sonaba Richard Clayderman (pianista francés), mucho folclore y mi papá un poco más de tango.

- ¿Y a tu adolescencia cómo llegó el rock?

- Sobre el final del secundario llegó Spinetta, Charly, Soda Stereo y las ganas de juntarse con los pibes a ensayar, a empezar a tocar. Ahí también llegó la primera guitarra eléctrica y fue como subir de categoría en el sentido de la adrenalina que te genera el rock. También ahí empezaron las primeras composiciones. Con algunos compañeros del conservatorio, que estuve hasta los 21, nacieron las primeras bandas y después empecé mi etapa solista. Martín Coteira se presentará el próximo 12 de septiembre en el Bar Carnal de Palermo.

- ¿Qué fue lo que te llevó a querer hacerte solista?

- Fueron muchos años de bandas, muchos años de rock y quería probar otro camino. Entonces ahí surgió el volver a conectarse un poco con la guitarra clásica, con el folklore y de vuelta con el tango.

- ¿Cómo surgió este segundo disco de tu carrera solista?

- "Despertar" creo que es la conclusión de ese camino de lo que hablamos desde los nueve años hasta ahora. En este último tiempo tuve una conexión más espiritual con mi vida y este despertar habla un poco de eso, de despertar hacia una nueva conciencia, a una nueva forma de encarar la vida.

- ¿Qué se viene para lo que queda del año?

- Ahora tengo una presentación en Bar Carnal el 12 de septiembre, en donde vamos a estar lanzando una canción que tendrá también su video en YouTube.

