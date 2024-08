Las figuras ausentes en el Cris Morena Day que causaron polémica

Si bien la noche del Cris Morena Day fue un absoluto éxito, y se pudo a ver a muchísimas estrellas que participaron en alguna de las tantas creaciones de la prolífica productora, también es cierto que hubo importantes ausencias que se hicieron notar.

El evento organizado por OLGA y conducido por Nati Jota permitió el reencuentro de Lali con Peter Lanzani, de la China Suárez con Nico Riera y hasta Gimena Accardi y Nico Vázquez revivieron cómo fue que surgió su amor. Pero también hubo ausencias que las redes no tardaron en notar.

Una de las primeras en contar que no estaría fue Jimena Barón, quien le pareció que era mejor priorizar su nueva canción con Emanero y los Migrantes, que se lanzaba ese mismo día. Sin embargo, les deseó todos los éxitos a sus colegas. Otro que avisó que no iría, pero sin ocultar la sorpresa, fue Stéfano de Gregorio.

Yeyo publicó una historia en su cuenta de Instagram donde dijo “No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie. Me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima. No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque”. Recordemos que no sólo participó en cuatro series, sino que fueron de las más exitosas: “Rincón de Luz”, “Floricienta”, “Chiquititas” y “Casi Ángeles”.

La historia que publicó Stéfano de Gregorio

La última de las ausencias fue la de una de las parejas más recordadas de todo el universo Cris Morena. Claro, en este caso era mucho más esperable (aunque no menos doloroso). Se trata de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, la pareja de "Floricienta". Ella tuvo un conflicto legal con Cris Morena por un supuesto plagio, y él abandonó la serie tras la primera temporada, y de hecho fue recordado por la creadora en el evento. “¡Yo no lo maté! El señor actor lo dijo el año pasado, por fin. Lo confesó, que no podía seguir porque no sé qué le pasaba”, refiriéndose al personaje que interpretaba Gil Navarro, quien no hizo alocución alguna al evento ni a su ausencia.