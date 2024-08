Cris Morena incomodó a la China Suárez con un dato escandaloso de su pasado

El miércoles 28 de agosto, Olga organizó el "Cris Morena Day", una excusa que reunió a varios de los protagonistas de las tiras juveniles de Cris Morena, entre ellas, Casi Ángeles, la serie en la que la China Suárez y Nico “Tacho” Riera vivieron una relación muy intensa y fogosa que se hacía notar en los sets y los pasillos de Telefe.

Así lo recordó Cris Morena, al mandar al frente a la China Suárez y Tacho Riera, los protagonistas de un romance que arrancó en 2007 y se prolongó hasta 2010 y que no terminó nada bien.

Dispuesta a recordar los pormenores de aquella parejita adolescente, Cris Morena incomodó a Sangre Japonesa y a Tacho Riera, actualmente de novio con Thelma Fardin, con un dato de su relación escandalosa que tenía su paralelo en la ficción.

“Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, rememoró Cris, filosa, mientras la China quedaba impávida ante tremendo “ventilador” de parte de su ex jefa. “Ah, ¿pero peleándose?”, quiso saber Nati Jota.

China Suárez y Tacho Riera estuvieron juntos desde 2007 hasta 2010.

Entonces María Eugenia Suárez intervino con explicaciones: “Era mucho la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios”. A continuación, la China se la devolvió a Cris Morena con una picante consulta: “Pero ,Cris, ¿vos no sos de pelearte, no? Vos sos super tranquila…”. “Cero gritos, no… no grita nada…”, dijeron en la mesa.

Lo cierto es que son pocos los registros que quedaron de ese romance adolescente entre la China Suárez y Tacho Riera, que todos recuerdan como un encuentro de dos personalidades incendiarias que tendían al choque constante, en todo sentido.

Eugenia Suárez y Nico Riera fueron pareja en Casi Ángeles y en la vida real.

"Acordate con Tacho… eran dos fuegos. Me acuerdo de los gritos en el pasillo. Yo decía: '¿por qué esta tanada?'", ya decía Cris Morena en 2018 en una visita a Cortá por Lozano, al recordar los “caprichitos” de la China mientras grababan Casi Ángeles.

La separación de China Suárez y Tacho Riera

Vale destacar que Suárez y Riera se separaron en la cuarta y última temporada de la tira de Telefe, en pésimos términos. Ocho años más tarde, el actor le contó a revista Pronto que con su ex había cortado todo tipo de contacto. “A Euge no me la crucé nunca más después de Casi Ángeles”, señaló.

“Me la crucé de casualidad en la filmación de una campaña pero fueron dos minutos porque ella se estaba yendo, yo estaba entrando y fue un ‘hola y chau’. Ni pudimos hablar, solo nos saludamos, fue al paso”, dijo en esa oportunidad sobre la China, que luego de salir con él empezó una relación con Nacho Viale. Nico Riera y China Suárez se separaon en malos términos en 2010.

El nieto de Mirtha Legrand empezó a asesorar a la China en su carrera y eso significó la salida de la actriz de Casi Ángeles, quien dejó el programa al considerar que no le pagaban lo que pretendía, por lo cual, quedó afuera de la gira despedida y del último disco.