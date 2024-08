Florencia Raggi reveló el secreto para estar esplendida a los 51 años

Si bien mantiene un perfil muy bajo, Florencia Raggi brindó una entrevista recientemente en la que habló de su vida actual con Nicolás Repetto (su pareja hace más de 3 décadas) y contó cuál es su secreto para lucir esplendida a los 51 años.



“Me cuido, pero estoy mucho más relajada que antes. Hago ejercicio y como sano, aunque me doy mis gustos”, contó la actriz en una entrevista a La Nación, desde Punta del Este, ciudad donde pasa la mayor parte del año.

Florencia Raggi contó su secreto para estar esplendida a los 51 años. Foto: @florraggi.



“Estoy atenta a mi peso, aunque, cuando trabajo, me olvido de comer y adelgazo demasiado, así que tengo que prestar atención a eso y recuperar el peso que me sienta bien”, agregó Florencia Raggi sobre cómo mantiene su envidiable figura.



“También cuido mi piel. Trato de aceptar los cambios naturales que propone el paso del tiempo, aprendiendo a llevarme ben con verme distinta. En mí, siento que lo natural es lo más bello en términos estéticos”, explicó luego la actriz.



Por otra parte, también se refirió a su lado espiritual, aunque aclaró que lo desarrolla en una justa medida. “No me hago la zen, pero trabajo mucho esos aspectos y no les presto demasiada atención a las canas y a las arrugas”, reveló.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto. Foto: @florraggi.



Siguiendo en la línea sobre cómo afrontar el paso del tiempo, Florencia Raggi reconoce que es algo inevitable y con lo que tiene que aprender a convivir, porque es algo natural, al margen de que ella pareciera no tener tantas dificultades en ese sentido.



“No me gusta usar anteojos para leer, pero los tengo que usar. No hay otra. No me paro en añorar cómo era antes, porque la única que perdería sería yo”, reflexionó la pareja de Nicolás Repetto sobre el paso del tiempo.