Mica Viciconte habló sobre la infidelidad de Luciano Castro a Flor Vigna

Durante años, Mica Viciconte y Flor Vigna no se podían ni ver, posicionadas como rivales eternas desde Combate, el ciclo de El Nueve en el que las dos se hicieron famosas por sus estilos y personalidades diferentes. Pero el tiempo pasó y, ahora, la panelista de Ariel en su salsa se puso del lado de su antigua Némesis al opinar sobre un tema sensible: los cuernos, esos de los cuales, según Mica, “nadie se salva”.

Recordemos que, luego de meses de duelo, en julio Flor Vigna contó a Socios del espectáculo que estaba muy al tanto de las infidelidades de Luciano Castro, hoy de novio con Griselda Siciliani. “Les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas conmigo”, fue todo lo que dijo Vigna, aún dolida por el engaño.

Flor Vigna contó en julio que estaba al tanto de las infidelidades de Luciano Castro. Instagram Flor Vigna.

Y en las últimas horas, Mica Viciconte lanzó inesperadas reflexiones sobre su ex “enemiga”, en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), al destacar unas palabras de Vigna para con ella. “Flor Vigna una vez dijo que aprendió de vos la fuerza de competir, ¿lo recibís como un halago?”, quiso saber la conductora, y ella admitió que sí.

“Lo recibí así porque trabajé mucho tiempo con Flor... Ella tiene una personalidad un poco más tranquila en ese sentido y yo soy re polvorita. Entonces nuestras dos personalidades, en la tele y para el televidente, yo parecía fatal y Flor parecía amorosa. Pero en realidad, las dos éramos amorosas, dentro de todo”, arrancó, al recordar sus años en Combate.

Mica Viciconte y Flor Vigna en sus años de rivalidad en Combate.

“Quizás a la hora de la competencia, cada una desarrollaba su personalidad y la mía era un poco más combativa al lado de Flor. Pero como mi personalidad era un poco más combativa, la obligaba automáticamente a ella a competir más. Por eso lo tomé como un halago, que me diga: ‘Gracias a vos pude, en alguna situación, decir ´yo esto no lo banco’”, añadió.

Mica aclaró que con Vigna nunca fueron amigas, pero que el tiempo les hizo ver que compartieron algo “súper importante”. “Las dos, sin darnos cuenta, nos hicimos conocidas por esa rivalidad. Entonces creo que las dos estamos agradecidas la una a la otra...”, señaló.

Mica Viciconte y Flor Vigna se hicieron famosas por sus enfrentamientos en Combate. Captura TV.

Mica Viciconte le pegó un palo a Luciano Castro

“¿Te preocupa que de pronto ella sufra o no esté bien?”, lanzó entonces la periodista, en alusión a la decepción amorosa que la bailarina tuvo con Luciano Castro. “La verdad que todavía, espero que no, pero de los cuernos nunca nadie se salva”, dijo la pareja de Fabián Cubero, y opinó sobre el caso de las infidelidades en la farándula.

“Y los cuernos, públicamente, me parece que es tremendo. Porque a veces puede pasar que alguien se enamore y se termine la relación, está bien. Pero digo, siendo públicos, teniendo familia, es como exponerte mucho a lastimar y herir a una persona”, sostuvo. Luciano Castro y Flor Vigna en los inicios de su relación. Instagram Luciano Castro.

Y avanzó: “Es más fácil decir: ‘Che, mirá, nos tomamos un tiempo y hacer otra’. Pero al hacerlo públicamente, dañás mucho más. Yo no soy partidaria de eso, la verdad que no. Me puede tocar, sí. Pero no comparto las formas. Sí, puede pasar que se enamore de otra persona, porque puede pasar.

A pesar de bancarla, Viciconte contó que no le hizo llegar su solidaridad a Flor Vigna porque no quería meterse en el tema “sin saber mucho el trasfondo”. “Sé que hubo unos mensajitos ahí fuera de lugar y de fechas, pero no me gustan las actitudes y creo que no habla bien de la persona cuando hace esto”, cerró, crítica con el accionar de Castro.