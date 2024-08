Ángel de Brito reveló un polémico dato sobre la autopsia de Silvina Luna

Ángel de Brito reveló detalles sobre la autopsia de la muerte de Silvina Luna, la modelo y participante de Gran Hermano que falleció hace casi un año, y de la que aún no se tiene certeza sobre la causa de su fallecimiento.

Cercano a Silvina, el conductor de LAM fue con todo contra las autoridades correspondientes, que aún no han determinado los culpables de la muerte de la mujer, quien se cree que a partir de una mala praxis de Aníbal Lotocki sufrió incontables problemas de salud, hasta su fallecimiento.

De Brito fue cercano a Silvina Luna. /Foto: captura de TV

El tema de los cirujanos plásticos y las denuncias contra ellos ha vuelto a ser comentado en los programas de la farándula local, a partir de la detención de Pérez Latorre, quien también operó a Silvina Luna, por operar sin licencia obligatoria.

"Es extrañísimo que no esté la autopsia de Silvina Luna. No puede ser que la autopsia de Silvina Luna aún no tenga resultados. Que me disculpe Ezequiel, el hermano, pero Silvina tenía todo el cuerpo duro porque se le iba endureciendo por el material que le pusieron" lanzó Ángel, fiel a su estilo frontal.

De esta manera, confirmó que los efectos de las operaciones dejaron una huella en el cuerpo de la modelo, y que probablemente hayan sido directamente los causantes de su fallecimiento. Sin embargo, insólitamente y a casi un año de su muerte, aún no hay resoluciones sobre el caso.