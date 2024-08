"Sé que doy rating": una ex Gran Hermano se enfureció porque Laura Ubfal no la invitó a su programa

Este domingo a las 17.30 h, Laura Ubfal estrenó su programa en la pantalla de América TV, Team Ubfal, una propuesta dedicada al mundo del espectáculo. Y ya hay polémica con la conductora.

En medio de la emisión, una ex Gran Hermano expresó su enojo en las redes sociales al no haber sido convocada por la periodista de espectáculos para este nuevo programa.

El enojo de Viviana Colmenero al no haber sido convocada para la nueva propuesta de América TV. Créditos: captura de pantalla X @vivicolmenero.

Se trata de Viviana Colmenero, quien participó en el famoso reality en el año 2003. A través de su cuenta de X (@vivicolmenero), la mediática dijo indignada: "Les cuento que yo le pedí medio indirectamente trabajo a @laubfal pero ella elige a todos hombres por lo que veo. Yo me sugerí a mí misma porque sé que doy rating. Y quería colaborar desde ese lugar también". "Jajaa qué loco que con el seudo ganador no estalló el rating. En fin...", agregó haciendo referencia a Cristian U.

En aquel posteo, varios usuarios de la red social se burlaron de Colmenero: "Porque sé que doy rating Jajajja, para, 'Furiaaa'". Y la ex Gran Hermano se defendió. "Pero esto que digo está comprobado. Lo que digo es objetivo", argumentó.

La respuesta de Cristian U. Créditos: captura de pantalla X @CristianUGH22.

Pero también obtuvo una respuesta contundente de Cristián U: "No tenés seguidores, no das rating, ya no te juna nadie, no te quiere nadie, te bardea todo el mundo, en la tv y los seguidores, sino mira los comentarios, no hilas una palabra, ¡en lo único que sos grosa es en la incoherencia y que no se entiende un carajo cuando hablas! Jaja".

Pocos minutos después, Viviana Colmenero continuó con su descargo: "Me dije a mi misma: 'qué bueno sería un trabajito los domingos'. Ya que los días de semana y sábados trabajo en mi local. Creo que podría tener un programa en la tv los domingos. productivo. Quiero hacer un segmento de colectas para diferentes problemáticas para gente que necesita".