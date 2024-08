Marcelo Longobardi se emocionó al aire por una coincidencia impresionante con su pasado

Las casualidades pueden crear escenarios mágicos. Así lo vivió Marcelo Longobardi en pleno desarrollo de su ciclo de Radio Rivadavia, con una articulación de una coincidencia de la vida que lo llevó a un estadío de emoción gigante, que compartió con todos sus oyentes.

Todo se remonta a un dibujo muy original que circuló en las redes sociales, un contenido viral que se configura en una interpretación sobre el plan que todos los seres humanos trazan en su mente y las vueltas de la vida, las complicaciones que se presentan en el camino.

Longobardi arrancó su relato y contó: “Acaba de pasar algo tan extraordinario y tan increíble, y también tan conmovedor”. Y opinó de esa creación gráfica que posee un significado espectacular y loable: “Es muy interesante, muy genial, con trazos simples en negro sobre una hoja blanca”.

El dibujo viral

Así, Marcelo abrió las puertas a una serie de hechos que se activaron en su cotidianidad y sostuvo: “Lo comenté porque un día me lo mandó mi hijo Franco, no me acuerdo por qué motivo. Entonces, en ese momento, me llama un periodista del diario LA NACION, Pablo Montagna, y me dice que la persona que hizo ese dibujito escuchaba el programa”.

Hasta que se sumergió en el eje más increíble de todo esto: “Le contaron a esta persona y el final de la historia no se puede creer”. Así reveló la identidad de la persona que trazó ese dibujo: “Pablo Montagna es familiar del autor del dibujito, y Pablo me acaba de contar quién es el autor: es el hijo de una persona que yo conocí mucho, tanto a él como a su padre, la familia Loitegui”.

Respecto a su vinculación con el autor de la pieza, Marcelo manifestó: “Los principios de mi carrera estuvieron relacionados con esta familia, porque tenían una inmobiliaria muy importante, una empresa de construcción que fue la primera que me apoyó en mi carrera”.

El autor se lo regaló a Longobardi.

Marcelo Longobardi se emocionó con una casualidad de la vida

Y cerró a pura emoción: “Y ahora me vengo a enterar de que el autor del dibujito es Alejo Loitegui, el hijo de mi amigo Bernardo, quien murió en circunstancias disparatadas en su casa, asesinado delante de su familia”.