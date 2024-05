Marcelo Longobardi reveló la verdad de su salida de Radio Mitre y fulminó a Jorge Lanata

El reconocido periodista Marcelo Longobardi rompió el silencio y habló sobre los motivos por los que se alejó de Radio Mitre, una salida abrupta que se dio como consecuencia de su pelea con otro peso pesado como Jorge Lanata.

A los 63 años y con un recorrido extenso que lo tuvo consolidado como lo más escuchado de la radiofonía nacional, Longobardi está próximo a innovar en el mundo del streaming y como youtuber en un ciclo de entrevistas con su sello característico.

Pero sobre lo que fue su salida, algo controversial de Radio Mitre, el periodista no esquivó el tema: “Mi salida de Mitre fue una derivación de un conflicto personal que tuve con Jorge Lanata, porque a mi no me gustó como me trató”.

“Yo trato bien a todo el mundo. Alrededor mío siempre hay un ambiente de trabajo y yo creo que hice mucho en Mitre por ese ambiente de trabajo, siempre muy amigable. No me gustan los lugares hostiles”, comenzó detallando.

Estrictamente sobre el quiebre en la relación con el conductor de Lanata sin Filtro, Longobardi expuso: “Yo con ese desplante menor que me hizo Jorge, sentí algo probablemente exagerado, pero sentí que se me venía el mundo encima”.

“ Yo venía de 23 años de liderazgo todos los días. No ganaba mucha guita y sentí como un desprecio, una falta de respeto que yo nunca tuve con nadie y no sentí el respaldo de mis jefes”, continuó desmenuzando sobre aquel conflicto.

El ex Radio Mitre, Radio 10 y CNN en Español reveló una interna poco amigable: “Yo ya venía con algunas rispideces con mis jefes, algunos maltratos que eso no me gustó. Me hicieron un par de desplantes en público y eso me molestó, porque yo no hago eso”.

“Yo soy respetuoso, amigable y eso fue como la gota que rebalsó el vaso. Ya estaba bastante podrido de un trato que realmente no me gustaba”, concluyó sobre un conflicto que todavía se mantiene fresco entre dos referentes del periodismo y la radiofonía.