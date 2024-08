Flor Peña mandó al frente a su hijo Toto por sus alfajores veganos: "¡Denuncia!"

A inicios de año, Tomás “Toto” Otero, el hijo mayor de Flor Peña y el músico Mariano Otero, lanzó su marca de alfajores fit, un emprendimiento que vende vía redes y que en poco tiempo parece haber crecido mucho. Tanto, que incluso su madre tiene que esperar varios días hasta obtener los deliciosos productos elaborados con materias primas saludables.

Así lo “denunció” Flor Peña con un divertido video que publicó en Tik Tok donde dejó encaró a su primogénito a apurar los tiempos de las entregas. Especialmente, teniendo en cuenta que vive en su casa.

“Uno les da la vida y así te lo agradecen…”, escribió la actriz al subir el clip grabado en su cocina, el corazón de la “fábrica” donde Toto hace sus ricos alfajores que días atrás su hermanito Pipe “testeó” con rigurosidad y eligió al de almendras como su favorito.

“¡Denuncia!”, se la oye exclamar a Florencia, mientras saborea una de las golosinas de su hijo. “Vengo haciendo mi pedido hace dos semanas. O sea, lo hago acá en casa, ¿por qué me voy a meter por el Instagram? Me voy a meter por la cuenta. Porque claro, como están llenos de pedidos, los míos no van…”, se quejó.

Flor Peña se quejó ante su hijo porque sus pedidos no le llegan a la casa. Tik Tok Flor Peña.

“¿Qué me hace? Me da de probar su nueva receta. Me quiere tener contenta con eso”, avanzó Peña, indignada, y agregó: “Ni gasto de envío tiene mi pedido…”. Y en medio del reclamo, entre bocado y bocado, Flor le preguntó al joven gastronómico sobre los secretos de su última preparación. “¿Qué tiene? Esto es espectacular”.

“Proteína, cacao, estevia, aceite de coco y leche de almendras”, se apuró en informarle Toto, a lo que su mamá agregó: “¡Esto es espectacular! Es todo lo que me dieron de mi pedido de tres cajas”.

Cómo nació el proyecto de gastronomía saludable del hijo de Flor Peña

En abril de 2024, Tomás Otero empezó a vender sus alfajores veganos, una idea que nació en plena pandemia, mientras terminaba el colegio y buscaba una manera de pasar el tiempo de encierro obligado en su casa.

“Estaba medio perdido, y empecé cocinando para mis hermanos y mi mamá. Somos muy dulceros y se me dio probar recetas de tortas, budines, alfajores, muffins”, contó Toto a Teleshow. Flor Peña se puso al hombro la promoción de los alfajores fit que hace su hijo Tomás. Tik Tok Flor Peña.

Luego de mucho practicar en la cocina de la mano de tutoriales por video, el hijo de la actriz y el músico un día se dio cuenta de que la gastronomía podía ser algo más que un hobbie y crecer hasta convertirse en un proyecto propio con el cual sustentarse. “No me gusta depender de otra persona y esa fue una causa también para arrancar a emprender”, agregó, además.