El sincericidio de Cachete Sierra sobre las novelas de Cris Morena: “Éramos de cartón y...”

Se viene una nueva producción de Cris Morena, sin lugar a dudas una referente de las ficciones. En ese contexto, Cachete Sierra pasó por Rumis (La casa streaming) y le dejó una gran cantidad de elogios a Cris ya que fortmó parte del elenco de Floricienta.

En referencia a las diferencias entre las generaciones anteriores de actores y las actuales, Sierra sostuvo sobre un diálogo que tuvo con Cris: "Les dije ‘estos no están choreando ninguno de los chicos’. Son todos artistas posta, o sea, de repente salieron todos con los micrófonos a cantar y bailar en vivo, otro con la guitarra. No era como nosotros que fakeábamos".

Luego, Cachete manifestó: "Y, me dice ‘no, estos son artistas de verdad, yo cuando no se la creen les digo ¿saben lo que tuve que remar con algunos?’. Claro, nosotros éramos una caja de zapatos cuadrada y ella nos empujaba y nos ayudaba, pero a veces no rendíamos cuando no podíamos".

Hace un tiempo, a Agustín “Cachete” Sierra le tocó el doloroso momento de tener que despedir a su mascota, más precisamente a su perro Panza, con quien compartió muchos años de su vida. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió muchas fotos que reflejan hermosos recuerdos de momentos con Panza, junto a un mensaje de despedida muy especial que conmovió a sus seguidores.

"Hoy, lamentablemente, me tocó despedir al Panza. Sólo quiero agradecerle a la vida por tu compañía y dulzura infinita. Nunca paraste de pedir una caricia y donde hubo fuego o asado, ahí estuviste, firme junto al pueblo", escribió Cachete Sierra en el feed de su cuenta de Instagram.

"El famoso perro con cresta, el que usaba la pileta los 365 días del año, sin importar que estuviera podrida o que hiciera 2 grados bajo cero", agregó el actor, con profundo dolor, ese del que sólo conocen los que aman a los animales.