Mauro D'Alessio salió a hablar sobre la supuesta infidelidad de Flor Regidor

La noticia de la separación de la pareja Florencia Regidor y Nicolás Grosman, vínculo que se formó en la última edición de Gran Hermano, donde él fue uno de los finalistas, sacudió al mundo de la farándula tras una denuncia de infidelidad por parte del morocho.

Rápidamente, tras viralizarse la noticia y confirmarse que Nicolás estuvo con Lucía Maidana, en un encuentro que tuvieron en Uruguay, (confirmado por el propio Manzana, compañero de ambos en el reality), se empezó a decir que Florencia también habría sido infiel durante la pareja.

Flor y Nico en la casa de Gran Hermano. /Captura de pantalla Telefe

Se decía que la joven había tenido un encuentro con Mauro D'Alessio, un hombre con quien tuvo una relación de amistad muy fuerte en la casa, algo que sostienen una vez eliminados del reality. El propio Mauro desmintió contundentemente este rumor con una publicación en su cuenta de Instagram.

"Nunca estuve con Flor" empezó la publicación el ex hermanito. "Me parece nefasto que inventen cosas para cubrirse de cagadas ajenas. Ella siempre respetó, amó y ama a Nicolás". Luego, cerró diciendo que Florencia "no está pasando un buen momento, así que respétenla porque es lo que corresponde y segundo porque es una estupidez lo que se inventa".

Mauro D'Alessio salió a desmentir los rumores. /Instagram @dalessiomauro_

El fin de la relación entre Florencia y Nicolás fue anunciado por la propia novia, quien compartió con sus fanáticos un breve comunicado donde anunciaba la separación por una infidelidad del morocho, en el cual no daba mayores detalles del incidente, que se dio a conocer rápidamente por otros medios.