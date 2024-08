La foto hot de Emilia Attias y las fuertes críticas de sus seguidores al Turco Naim

Desde que se separó, Emilia Attias cosecha una gran cantidad de elogios en sus redes sociales por su increíble belleza. Sin embargo, un denominador común de esos mensajes es la fuerte crítica contra El Turco Naim.



Sucede que en las últimas horas, la actriz compartió su foto más sensual y hot, de una producción infartante. Esto hizo que sus seguidores y fans llenaran el posteo de comentarios asegurando que la separación le hizo muy bien.

Emilia Attias despertó suspiros y críticas contra El Turco Naim.



“Yo sólo me pregunto qué se sentirá mirarse al espejo y saber que sos Emilia Attias”. “No sos real”, “Te separaste y te iluminaste, estás más diosa que nunca”, “Esta mujer es la más hermosa de la Argentina”, “Qué bien te sentó terminar con El Turco, estás desatadísima, bomba total” fueron algunos de los comentarios.



No obstante, éstas no fueron las únicas críticas dirigidas hacia El Turco Naim, ya que en LAM Yanina Latorre contó detalles de cómo fue la relación en el último tiempo y cuáles fueron los detonantes que llevaron a Emilia Attias a tomar la decisión de separarse.



“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo: ‘No te aguantó más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima sin sexo”, reveló la panelista.

Emilia Attias y El Turco Naim.



“Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60 años, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”, continuó Yanina Latorre, quien aseguró que la situación entre Emilia Attias y El Turco Naim se había tornado insostenible.



“Y no me lo niegues, Emilita, porque todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”, concluyó la panelista de LAM.