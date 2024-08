El tierno posteo de Nico Occhiato para Flor Jazmín Peña por su cumpleaños

Flor Jazmín Peña acaba de cumplir 30 años, y le dio la bienvenida a esta nueva década en su vida con una gran fiesta en donde se la vio agasajada por muchos de sus amigos y, por supuesto, su novio Nico Occhiato, quien hoy le dedicó un tierno posteo en Instagram.

En la publicación, que acompañó con muchas fotos y videos de distintos viajes y ocasiones que compartieron juntos, la llamó "amor de mi vida", demostrando que la pareja está más fuerte que nunca.

Otra de las fotos que compartió Nico. /Instagram @nicoocchiato

"Feliz cumple amor de mi vida. Te vi por primera vez disfrazada de la casa de papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me pregunte porque me llamaste la atención vos entre 5 personas que estaban igual, quien iba a decir que en un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita" comenzó escribiendo el conductor estrella de Luzu TV.

La pareja se blanqueó en enero aunque parece que están juntos hace más tiempo. /Instagram @nicoocchiato

"No hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos, yo al menos no la sentí nunca en mi vida" continuó en un posteo que al momento ya tiene más de 350.000 me gusta y muchos comentarios apoyando la pareja.

La publicación de Nico Occhiato. /Instagram @nicoocchiato

"Te merecés ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalás felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca. Mi sueño es que seamos equipo para toda la vida" cerró Nico Occhiato, quien acompañó a su novia en un cumpleaños muy especial, que seguro quedará guardado para el resto de su vida.