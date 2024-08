El mensaje de Oasis que generó un revuelo sobre su vuelta a los escenarios

Los fanáticos de la banda británica Oasis estallaron en las últimas horas ante los indicios de un posible retorno. Se debe a que Liam Gallagher lanzó algunos indicios en sus redes sociales y vaticinó que en los próximos días dará un increíble anuncio, por lo que las expectativas aumentaron considerablemente.

Para poner en contexto el entusiasmo de los fanáticos de Oasis hay que entender que hace tiempo que se viene barajando la posibilidad de un retorno de la banda. Tanto es así, que en el último tiempo comenzaron a aumentar los rumores que indicaban que podrían retornar en 2025.

“Noel y Liam Gallagher parecen haber solucionado sus diferencias y, si la tregua se mantiene, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025”, lanzó el periodista Jonathan Dean el pasado sábado adelantando que son concretas las posibilidades de que ocurra el retorno.

Sin embargo, lo que verdaderamente desató la locura fueron los tuits de Liam Gallagher. Es que si bien en la semana descartó los rumores: “Sinceramente, no he oído ni pío”. Ahora reveló que tiene un anuncio para dar, por lo que la expectativa ante la posible vuelta de Oasis es total.

Se debe a que antes del final del domingo lanzó un tuit enigmático con una fecha y hora, por lo que rápidamente se comenzó a barajar la posibilidad de que sea un anuncio, el cual podría ir de la mano con la noticia del retorno de la banda. "27.08.24. 8am", es lo que se puede ver en el video que publicó.

Sumado a esto, desde The Sunday Times, anunciaron que la banda estaría organizando en secreto 10 shows en Wembley a modo de vuelta. Es que la idea es aprovechar el aniversario del lanzamiento de Morning Glory? (1995), sumado al de Definitely Maybe (1994), para tener la excusa perfecta de dar aviso a que volverá Oasis.

Por lo pronto, pese a la cantidad de veces que Liam Gallagher se mostró reacio a hablar sobre el retorno de la banda, esta vez podría ser distinto. Es por eso que los fanáticos se encuentran a la expectativa de lo que dirá el próximo 27 de agosto.