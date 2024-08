Se filtró el arreglo secreto que tiene Mariano Closs con ESPN

Mariano Closs es sin dudas uno de los grandes estandartes del periodismo deportivo. Consagrado en la TV desde hace décadas, el relator y conductor que actualmente se desempeña en ESPN reveló recientemente la cláusula secreta que tiene con el canal para hacerse cargo de la transmisión de los partidos.

Junto a El Pollo Vignolo, Diego Latorre y compañía, el rostro de Mariano Closs es uno de los más destacados dentro del mundo deportivo. Y hoy es una de las estrellas principales de ESPN, como relator pero también a cargo de ciclos informativos como F12.

Si bien ha construido su carrera durante años y tiene un prestigio absoluto ganado, lo que no se sabía son los arreglos que tiene para la elección de los partidos que se disputan por la Liga Profesional de Fútbol, que por lo general disputan su fecha los fines de semana.

Desde que forma parte del equipo de relatores que transmite los partidos de ESPN, su presencia le ha dado un salto de calidad a la señal. Es por eso que puede darse el lujo de acomodarse un poco la agenda si así lo requiere, con la posibilidad de elegir qué partido narrar.

Por estas horas, Mariano Closs estuvo presente en el canal de streaming de AFA Play y reveló una de las cláusulas que mantiene con el canal de Disney para definir los partidos del fin de semana. Esto es para poder tener tiempo libre y disfrutar del club de sus amores: Colegiales.

“Hay un momento en el que me hizo un clic la cabeza porque quería empezar a ir a la cancha, y empecé a dejar lo que no hubiese dejado nunca, que es jugar al fútbol, campeonatos en los que estoy anotado pero no voy”, comenzó explicando.

Mariano Closs y Diego Latorre, la dupla estrella de ESPN.

Entonces confesó: “Supedito todo a partir, yo soy socio de Colegiales y tengo mi abono de la platea, supedito todo para ir a verlo. Hay una cuestión laboral que nadie sabe, pero yo supedito mi partido de fin de semana de fútbol que yo relato en relación a Colegiales”.