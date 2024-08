¿Paula Chaves renunció al Cantando? La palabra de Marcelo Tinelli

El Cantando 2024 ha tenido más idas y vueltas que suele desconcertar a cualquiera. Si bien hace unos días se confirmaba la presencia de Paula Chaves como la conductora del formato, por estas horas se dio a conocer que la modelo habría dado el portazo y se bajó el proyecto. Ante esto, Marcelo Tinelli salió a aclarar el panorama.

Esta semana Ángel de Brito confirmó en LAM los nombres de varios jurados como Marcelo Polino, Milett Figueroa y Flavio Mendoza (Oscar Mediavilla fue anunciado primeramente pero luego se bajó porque tenía otros trabajos). Además, explicó que la producción había elegido a Paula Chaves como conductora.

Sin embargo, el desembarco del Cantando en América TV sigue teniendo algunos inconvenientes y una de las versiones que trascendió por estas horas tiene que ver con la supuesta baja de la modelo, algo que habría puesto en aprietos a Marcelo Tinelli.

Este viernes en horas del mediodía, Adrián Pallares dio algunos detalles en Socios del espectáculo. “Nos dijo que hasta ahora el Cantando se hace a mediados de septiembre”, arrancó explicando el conductor sobre la fecha estimativa en la que comenzará el reality de canto.

El periodista contó que el propio Marcelo Tinelli admitió que “depende de muchas cosas que tienen que ver con lo económico”. Y entonces enfatizó que el ciclo todavía no está confirmado del todo, revelando que “no está cerrado. Entre el lunes, martes y miércoles se define la situación”.

Pallares detalló entonces la supuesta baja de la modelo de la conducción: “Estuvimos hablando con Marcelo Tinelli por el tema de él cantando, porque hay un run run raro de que Paula Chaves se habría bajado de la conducción. Tinelli está buscando conductores”.

¿Se baja? Paula Chaves y las dudas sobre su conducción para el Cantando.

La versión viene a raíz del periodista Nacho Rodríguez, que publicó en sus redes que Daniel Vila intentaba que sea el propio Marcelo Tinelli quien se ponga al frente del Cantando, pero que él a su vez preferiría que otro sea quien asuma la conducción.

Respecto a la situación de Paula Chaves, de Brito contó anoche en LAM cuál es la traba con la esposa de Pedro Alfonso: "Fue pidiendo cada vez más plata. Hablé con Paula y me dijo 'ayer no pude firmar y no pude hacer las fotos porque tuve un problema y quedé en cama. Hoy tengo el cumpleaños de Oli'. Entonces no pudo venir tampoco a hacer el contrato".