La emocionante sorpresa de Juanse a su mamá con regalo incluido

Como es habitual, Juanse, el cantante de Los Ratones Paranoicos, comparte momentos de su vida cotidiana en las redes sociales. Ahora, el músico enterneció a todos al mostrar la sorpresa que le dio a su madre, Eva Ponce de León, más conocida como Wimpy.



En su cuenta de Instagram, se pudo ver que Juanse le regaló a su mamá un lavarropas automático, una semana después de su cumpleaños. “¿Estás contenta?”, le preguntó Julia Testai, esposa del cantante desde hace 23 años.



“Estoy emocionada más que contenta. Vos sabés lo que es para mí sin centrifugado. ¿Cómo hago para secarlo?”, expresó Wimpy ante la sorpresa que le estaba dando su hijo con un inesperado regalo.



En el feed de su cuenta de Instagram, Juanse dejó unas palabras para describir el momento. “La emoción de mami con el nuevo lavarropas. Qué lindo poder agradecer lo que ellos nos dieron de pibes y no sabíamos cómo expresarlo. Gracias, Julie, mi amor. ¡Gracias Dios por la vida!”, escribió.



Hace una semana, con motivo del cumpleaños de Eva Ponce de León, Juanse le dedicó un hermoso mensaje en Instagram, en donde generó también emoción en sus seguidores y fans, por la dulzura de sus palabras.

El saludo de Juanse por el cumpleaños de su mamá.



“Madre hay una sola. No alcanza una enciclopedia para leer y contar todo. Sólo espero conservar todo en el corazón. No se pierdan nunca de decirle: ‘Te amo, ma’. Feliz cumpleaños, Wimpy”, expresó el líder de Los Ratones Paranoicos.



Wimpy no es alguien desconocida para los fans de Juanse, dado que es muy habitual que el cantante comparta contenidos que la tiene a ella como protagonista, por lo que podría decirse que también son sus fans.