Wanda Nara hizo un tour por su lujoso camarín de Bake Off

Arrancaron las grabaciones de Bake Off Famosos y Wanda Nara volvió a ponerse el traje de conductora, un rol en el que debutó en 2023, al frente de MasterChef. Y en medio de toma y toma, la mediática aprovechó un alto para mostrarle a sus seguidores lo bien que la tratan en Telefe.

Wanda Nara es una de las más mimadas en el canal de las pelotas y eso se deja ver, también, en el hermoso camarín que prepararon para ella en la locación de las afueras de Buenos Aires, aún no divulgada, donde se graba Bake Off Famosos.

Wanda Nara mostró detalles de las grabaciones de Bake Off Famosos. Instagram Wanda Nara.

Así, a pocos días de volver de sus eternas vacaciones con sus hijas Francesca e Isabella, un periplo que la llevó por Brasil, Miami y Disney, Wan se adapta al ruedo laboral en un espacio soñado, comidas especiales y muchas atenciones.

“Mi vida de camarín. Con el amor que me tratan”, expresó la hermana de Zaira en sus historias de Instagram, al mostrar el menú que le preparó el catering para llenarla de energía y nutrientes: carne, zapallo y rodajas de palta.

El menú especial de Wanda en Bake Off. Instagram.

Luego, Wanda fotografió una panorámica desde el sillón de su precioso camarín, una habitación que es pura luz, empapelada de techos altos, con cálidas vigas, reluciente piso de madera, una mesa ratona funcional, una escalera caracol que lleva a un espacio más y todo lo que la conductora necesita para estar cómoda y contenta durante las largas jornadas de grabación.

“Mi camarín”, expresó Wanda con un corazón rojo, dejando en claro que está chocha con el cuidado con el que la producción la trata en esta edición cuyo jurado está integrado por Damián Betular, Christophe Krywonis y, por primera vez, Maru Botana.

Así es el hermoso camarín de Wanda Nara en Bake Off Famosos. Instagram Wanda Nara.

Cabe recordar que las anteriores ediciones de Bake Off se llevaron a cabo en un haras de Pilar, donde Paula Chaves y los miembros del jurado también gozaban de hermosos camarines para descansar en medio de las jornadas de grabación que se desarrollaban en una carpa montada al aire libre.

Las figuras confirmadas para Bake Off Famosos

En las últimas horas, Telefe confirmó a los participantes famosos que competirán este año. La primera anunciada fue Andrea del Boca, la icónica actriz de telenovelas que vuelve al mundo del espectáculo luego de un largo tiempo.

Otra de las celebridades más resonantes es Vero Lozano, sobre quien Ángel de Brito ya filtró que será una de las primeras eliminadas por una cuestión de contrato. Wanda Nara junto al jurado de Bake Off Famosos: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular. Instagram Bake Off.

También estarán la ex analista de Gran Hermano Eliana Guercio; el actor Damián De Santo; la ex pareja de Rodrigo de Paul, Camila Homs; el periodista deportivo Gastón Edul; el conductor Nacho Elizalde; la actriz Cande Molfese y Marcos Milinkovic, ex capitán de la Selección argentina de voley.