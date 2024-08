Ángel de Brito reveló la decisión que tomaron con Tamara Pettinato en Bendita

La filtración de los videos íntimos grabados por Alberto Fernández donde se la ve a Tamara Pettinato en su despacho presidencial generaron un debate eterno y una fuerte interna en Bendita, el programa donde la actriz durante años fue panelista y al que, según dio a entender Ángel de Brito, no volverá.

Es que en Bendita no gustó la actitud que tomó Tamara Pettinato apenas se destapó el escándalo. En vez de hablar con Beto Casella, el histórico conductor del ciclo que maneja, además, los temas personales del equipo, la hija de Roberto Pettinato se mantuvo en silencio, desconcertando a todos.

El escándalo de los videos le costó el trabajo a Tamara Pettinato. Captura TV.

Luego, la panelista hizo un descargo en redes que no convenció por su tono. Hubo quienes consideraron que el comunicado de Tamara fue “soberbio”, que no incluía las disculpas que requería el caso, y todo empeoró cuando la actriz apareció en el programa y le hicieron aparecer un “mini Alberto” en el estudio.

En medio de un clima enrarecido en el piso y con sus compañeros de panel, a la actriz le pidieron tomarse unos días de vacaciones y ella lo tomó como un despido encubierto. “No vuelvo más”, dijo ella, dándose por echada, dejando en claro que ella no estaba renunciando.

Beto Casella le soltó la mano a Tamara Pettinato días después de la filtración de los videos de Alberto Fernández.

Y, mientras Beto Casella le soltó la mano y dejó en claro que no quiere saber más nada con este tema, que ya es asunto de El Nueve, Ángel de Brito resumió en unas palabras la situación de Pettinato en el canal.

Ante una pregunta de un usuario de Instagram que quería saber si Tamara volvería al programa de Casella, el conductor fue rotundo al opinar que eso no sucederá: “La fueron elegantemente”.

Ángel de Brito fue contundente al hablar de la situación laboral de Tamara Pettinato en Bendita. Instagram

El descargo furioso de Elizabeth Vernaci contra Beto Casella

La Negra Vernaci apuntó contra Beto Casella en medio del fuerte debate que generó la filtración de los videos de Alberto. "Van con palos y con antorchas a matar al monstruo que no es Alberto Fernández, es Tamara. ¿En serio? Pero digan las cosas en la cara… Digan ‘la vamos a echar por pu… a Tamara’", dijo.

Vernaci siguió contra Casella por el trato que considera le dieron a Pettinato: "No fue cuidada. Todo el día están vapuleándola. He escuchado cosas horrorosas. Esta situación donde solamente la culpable es Tamara… ¿Este país en qué se convirtió? ¿En una caza de brujas? ¿En una caza de minas que eligen con quién cog… y no piden disculpas?".

"Es raro creer que Beto no tiene ninguna injerencia en lo que pasa con su equipo de gente... ¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato o es una cuestión moral?", concluyó La Negra Vernaci en su programa de Pop Radio.