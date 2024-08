Revelan que Alberto Fernández flirteó con una famosa actriz en la previa de la asunción presidencial

Luego de que trascendieran los escandalosos videos de Tamara Pettinato filmada por Alberto Fernández en una situación íntima en el despacho presidencial de la Casa Rosada, se multiplicaron las versiones de amoríos entre el expresidente y otras famosas. En esa oportunidad, Ángel de Brito reveló una explosiva situación que asegura tuvo lugar en la previa de la asunción del exmandatario, y a metros de Fabiola Yañez.

En diálogo con Esteban Trebucq en LN+, el líder de LAM (América) dio algunos detalles de este controversial flirteo que le adjudican a Alberto Ferrnández en 2019, minutos antes que le colocaran la banda presidencial. "La cama y las redees movían al presidente", sentenció de movida el periodista sobre el expresidente.

"Agarrra el teléfono en la previa y le empieza a escribir a una chica del mundo del espectáculo, muy conocida, muy popular. ¿De qué pueden estar hablando por WhatsApp?", anticipó Ángel de Brito sobre la situación que le atribuye a Alberto Fernández, rodeado de todo su enrono político y también de su pareja, Fabiola Yañez.

Alberto Fernández habría coqueteado con una famosa, teniendo muy cerca a Fabiola Yañez. Foto: Facebook Fabiola Yañez.

Luego, el especialista en espectáculos agregó sobre el momento en cuestión: "Este hombre, que evidentemente tiene un tema sexual, estaba escribiéndole a una chica muy conocida para verse. Le decía: '¿Cuándo nos vemos? Qué linda que estás'. Lo que dice cualquier tipo que se quiere levantar a una persona, porque no tenían relación, no es que estaba hablando con una conocida, con una amante, con una exnovia o ex mujer".

Finalmente, sobre el flirteo de Alberto Fernández estando a metros de Fabiola Yañez, Ángel de Brito remarcó: "No lo conté nunca esto. Estaba de levante. No la conoció por las redes, fue de otra manera. Tenía su WhatsApp y se estaban escribiendo. Es una persona muy conocida, actriz".