La Negra Vernaci intentó fulminar a Beto Casella por la situación de Tamara Pettinato, pero terminó recibiendo una respuesta letal

Mientras persiste la polémica por la filtración de videos de Tamara Pettinato en una situación íntima con Alberto Fernández en la Casa Rosada, La Negra Vernaci apuntó contra Beto Casella con un duro descargo, pero el conductor no se quedó callado y la retrucó con una letal respuesta.

"¿Por qué Tamara es el problema? De verdad lo pregunto. ¿Por qué ella es el problema? ¿Qué les molesta que haya cog… con el presidente? Si es que cog… con el presidente. ¿Qué les molesta? ¿Que no pida disculpas? ¿A quién le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara era un política? ¿La votó alguno? ¿Es una funcionaria? Es una mina de civil que está haciendo algo que puede gustarte o puede no gustarte pero dedicarle 24/7 con esa pseudo preocupación de ‘la estamos cuidando’. No. La estamos cuidando la chot... es mentira que la estás cuidando. Cuidar es otra cosa", comenzó Vernaci en su programa La Negra Pop (Radio Pop).

Luego La Negra Vernaci redobló su defensa hacia Tamara Pettinato argumentando: "Me parece que están esperando que pida una disculpas que no tiene que pedir. Acá el problema es Alberto Fernández. El que tenía que no cog… con una mina si estaba casado o no, que es un problema de él, el que no tenía que usar su despacho presidencial o su despacho de Olivos para estar filmando como un viejo paj… a una mina, es él. ¿Tamara qué hizo de malo? Ir a un lugar que capaz es un lugar al que no iríamos los demás. ¿Pero eso es para matarla 24/7 en todos los programas de televisión? De verdad, lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, conductores, compañeros, periodistas. Toda esa runfla evidentemente le tienen miedo a hablar de Alberto Fernández o les queda grande hablar de Alberto Fernández".

En tanto que ya apuntando directamente contra Beto Casella y su equipo, La Negra Vernaci siguió: "Van con palos y con antorchas a matar al monstruo que no es Alberto Fernández, es Tamara. ¿En serio? Pero digan las cosas en la cara… Digan ‘la vamos a echar por pu… a Tamara’".

Pero el furioso descargo de Vernaci no terminó aquí y siguió contra Casella por el trato que considera le dieron a Pettinato remarcando: "No fue cuidada. Todo el día están vapuleándola. He escuchado cosas horrorosas. Esta situación donde solamente la culpable es Tamara… ¿Este país en qué se convirtió? ¿En una caza de brujas? ¿En una caza de minas que eligen con quién cog… y no piden disculpas?".

"Es raro creer que Beto no tiene ninguna injerencia en lo que pasa con su equipo de gente... ¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato o es una cuestión moral?", concluyó La Negra Vernaci, avisando que no daría notas sobre el tema.

Por su parte, cuando a Beto Casella le comentaron los dichos de la locutora sobre la situación de Tamara Pettinato en Bendita (El Nueve), el conductor respondió letal: "Entonces, Vernaci estará pensando que Tamara es una pu.... No es lo que yo pienso. Yo lo expliqué quinientas veces. Si Vernaci viene de afuera, posiblemente no vio nada y no está enterada. Yo expliqué quinientas veces. De hecho, mirando a cámara dije: 'Yo a Tamara no la echo y lamento si hay gente que se va de la audiencia'. Después siguieron pasando cosas, vino lo del pedido de tomarnos unos días y la discrepancia con la producción y demás. Acá no careteamos nada".

Mientras que sobre los conceptos de La Negra Vernaci y aclarando cuál es la situación con Tamara Pettinato, Beto Casella disparó: "Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ven las cosas y de cómo actuarían ellos. Yo actúo honestamente y en soledad, porque nadie del canal está participando, En su momento, me pareció buena la idea de tomarnos unos días, dejar que se enfriara un poco todo. Pero a Tamara no le pareció una idea buena y empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción. Y así estamos".

A su vez, sobre la tensión con Pettinato, Casella sostuvo con firmeza: "Tenemos una discrepancia fatal: Tamara cree que la maltratamos en los programas que hicimos cuando ella no volvía. Pero nosotros teníamos que abordar el tema. Si ella cree que no deberíamos haber tocado el tema, yo la respeto. Es su idea. Pero yo tengo que pensar en el contenido de mi programa. Y creo que lo tratamos con bastante respeto y jamás le hicimos una imputación, porque es un tema personal. El que tiene que dar las explicaciones es el que fue Presidente o pseudo presidente o lo que hayamos tenido durante cuatro años".

Por último, y repondiéndole a La Negra Vernaci por haberlo tildado de machirulo por su actitud con Tamara Pettinato, el líder de Bendita retrucó: "Un machirulo, cuando Tamara había desaparecido unos días, le dije: 'Che, vení y rompé el silencio en Bendita'. Pero yo le escribí: 'Hacé lo que le haga bien a tu cabecita y a tu salud: hablá en la puerta de tu casa, hablá en el streaming, hablá en la radio, en Bendita o en la puerta de una escuela, hablá donde quieras'. El que dice eso no me conoce. Y el día que volvió y le dedicamos un rato del programa a ella, no hicimos una carnicería. Cuidamos hasta cómo la ponchábamos".