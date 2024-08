La dura advertencia que le hizo Amalia Granata al novio de su hija Umma

Amalia Granata descansó de su agenda política y visitó a Ángel De Brito en el programa que el periodista lleva adelante en el canal de streaming Bondi Live. La diputada por la provincia de Santa Fe habló de todo y de todos, inclusive de su nuevo integrante familiar.

Granata le afirmó al conductor de #Ángel Responde que la relación con su hija, Umma, es excelente y que la adolescente ya no transita esa etapa sola sino que encontró un compañero. “Aparte tiene novio, pobre chico...”, manifestó Amalia.

El comunicador quiso saber los detalles sobre la relación suegra yerno que mantiene actualmente la madre de Uma con la pareja de su hija, y Granata reveló: “El novio la verdad es que me encanta, me gusta cuando sale con él porque siento que alguien la cuida”.

“Pobre, le queríamos dar una sorpresa a Uma y queríamos que estuviera el novio, entonces lo invité a comer a mi casa. Yo ya lo conocía, pero era la primera vez que venía a comer en familia”, comenzó explicando la activista pro vida.

Amalia Granata en diálogo con Ángel De Brito

Sobre cómo fue el primer encuentro familiar con el novio de su primogénita la diputada relató: “Hicimos unas pizzas. Estábamos Leo (Squarzon), Uma, el novio, yo y Roque que andaba por ahí a los gritos”.

“Lo miré y le dije ‘disculpame, lo único que te pido es que no la dejes embarazada porque te reviento y el pibe me dijo ‘No, no, está bien’”, recordó Amalia. Ese momento quedó en el pasado ya que el ambiente entre ellos hoy es de camaradería.

Granata dejó en claro la buena relación y el amor que siente por su yerno y agregó: “Ahora viene siempre, están mucho en su cuarto. Leo me dice ‘Andá a ver a tu hija que está encerrada en el cuarto con el novio’”.

El conductor de LAM le consultó cuál sería su postura como madre si su peor escenario se cumple, a lo que Amalia respondió tajante: “Me haré cargo yo, querido, ¿qué querés que haga?. Ella se cuida, la tiene re clara, el chico es divino pero qué se yo, todo puede pasar. Me haré cargo yo, mamá abuela”.