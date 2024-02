Amalia Granata aniquiló a Jimena Barón: "Tiene un problema con el cuerpo"

En los últimos días, Jimena Barón estuvo en boca de todos por un polémico posteo en sus redes. La cantante publicó una foto suya frente al espejo, aludiendo que buscará mejorar su estado físico y le salieron al cruce al señalar su actitud, remarcando que hacía apología a los trastornos alimenticios. Ahora, fue Amalia Granata quien se puso los guantes y destrozó a la artista.

Primero, Barón quiso defenderse de las críticas y subió un video en sus redes sociales. “Basta a las nutricionistas o las coaches o no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘¿por qué esto es un mal ejemplo?’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, expuso. Sin embargo, la justificación de la actriz no bastó para que Amalia Granata dispare en su contra.

Amalia Granata criticó con dureza a Jimena Barón.

Fue así que, invitada a Desayuno Americano, Amalia Granata fue consultada por el tema y fue más que contundente en sus definiciones. “Ella tiene un problema con el cuerpo, es su único tema”, comenzó señalando la diputada provincial de Santa Fe en el programa de Pamela David.

Acto seguido, Granata continuó con su dura reflexión y subestimó a Jimena Barón, remarcando que siempre es tema por algo relacionado a su aspecto. “Siempre que hablamos de Jimena Barón hablamos de su cuerpo y los posteos que hace sobre eso”, deslizó. Luego, sentenció: “¿No hay un poquito de profundidad en su vida? Si estás todo el día mostrando tu cuerpo...”.

Cabe recordar que en el video que Jimena Barón decidió postear días atrás, la actriz subrayó que lleva adelante un estilo de vida saludable, con mucho entrenamiento y una buena alimentación. "Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”, finalizó.