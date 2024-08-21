Martín Fierro 2024: se conocieron todos los ternados de los premios a la TV
La próxima edición de los Premios Martín Fierro se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.
Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron los nominados a la próxima edición de los Premios Martín Fierro que se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.
Vero Lozano y su equipo, junto a Luis Ventura, presidente de APTRA, anunciaron en exclusiva cómo quedaron conformadas las ternas de la 52° edición de la entrega de los Premios Martín Fierro, en lo que fue una tarde llena de sorpresas y festejos.
Estos son los nominados a los Premios Martín Fierro a la producción 2023:
FICCIÓN
- ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
- BUENOS CHICOS – eltrece
- FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve
- MADAME REQUIN – TV Pública
- MELODY, LA CHICA DEL METRO - América
PERIODÍSTICO
- DESIGUALES - TV Pública
- OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve
- PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
- PERIODISMO PURO - NET TV
HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
- BENDITA - ElNueve
- NOCHE DE MENTE - TV Pública
- NOCHE AL DENTE - América
DEPORTIVO
- CARBURANDO - eltrece
- CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe
- TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública
NOTICIERO DIURNO
- ARRIBA ARGENTINOS - eltrece
- EL NOTICIERO DE LA GENTE - Telefe
- TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve
NOTICIERO CENTRAL
- AMÉRICA NOTICIAS - América
- TELEFE NOTICIAS - Telefe
- TELENOCHE - eltrece
INTERÉS GENERAL
- LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece
- PH, PODEMOS HABLAR - Telefe
- NARA QUE VER - ElNueve
- EL DIARIO DE MARIANA - América
- MÉDICO DE FAMILIA - ElNueve
MUSICAL
- ENCUENTRO EN EL ESTUDIO – TV Pública
- LA PEÑA DE MORFI - Telefe
- PASIÓN DE SÁBADO - América
MAGAZINE
- MAÑANISIMA – eltrece
- CORTÁ POR LOZANO - Telefe
- TODAS LAS TARDES - ElNueve
- A LA BARBAROSSA - Telefe
- A LA TARDE - América
CULTURAL / EDUCATIVO
- AMBIENTE Y MEDIO – América
- LOS SIETE LOCOS - TV Pública
- PRÓCER – TV Pública
ENTRETENIMIENTOS / JUEGOS
- BIENVENIDOS A BORDO – eltrece
- BIENVENIDOS A GANAR – ElNueve
- ESCAPE PERFECTO - Telefe
ENTRETENIMIENTOS / CONOCIMIENTOS
- AHORA CAIGO – eltrece
- LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES - eltrece
- PASAPALABRA / PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS - Telefe
BIG SHOW
- CANTA CONMIGO AHORA - eltrece
- GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
- MASTERCHEF - Telefe
REALITY
- BAILANDO 2023 – América
- GRAN HERMANO – Telefe
- PASAPLATOS – eltrece
GASTRONOMÍA
- ARIEL EN SU SALSA – Telefe
- COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS – TV Pública
- QUE MAÑANA – ElNueve
VIAJES / TURISMO
- POR EL MUNDO – Telefe
- RESTO DEL MUNDO – eltrece
- TENÉS QUE IR – ElNueve
- TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV
INFANTIL / JUVENIL
- ALUMNITOS - ElNueve
- ALTAVOZ - TV Pública
- MÉLODY, LA CHICA DEL METRO – América
JURADOS
- MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)
- DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
- FLORENCIA PEÑA, EMIR ABDUL, LA JOAQUI Y ABEL PINTOS (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
BRANDED CONTENT
- EL GRAN BARTENDER – Telefe
- IVÁN DE VIAJE – Telefe
- PROYECTO TIERRAS - Telefe
- MODO SELFIE – América
LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA
- GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
- CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
- VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
- KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)
- MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
- LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
- DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
- SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)
- GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
- CLAUDIO RÍGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
- LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)
- MARIANA VERÓN (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
- MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
- ESTEBAN MIROL (TELENUEVE AL MEDIODÍA – ElNueve)
- RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
- MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)
CRONISTA / MOVILERO
- CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
- MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
- SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)
PANELISTA
- NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
- SOL PÉREZ (GRAN HERMANO Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
- MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)
ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN
- DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
- FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
- GABRIEL GOITY (PRÓCER – TV Pública)
ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION
- JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
- YAS GAGLIARDI (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
- CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve)
- ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)
ACTOR DE REPARTO
- FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
- LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece)
- LUIS MACHÍN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – América, Y BUENOS CHICOS - eltrece)
ACTRIZ DE REPARTO
- LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
- NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
- SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
REVELACIÓN
- JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)
- ROCÍO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
- LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)
LABOR HUMORÍSTICA
- FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América)
- MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
- PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)
AUTOR/GUIONISTA
- CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO (BUENOS CHICOS – eltrece)
- LILY ANN MARTIN, CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
- MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)
DIRECTOR (FICCIÓN)
- ALBERTO LECCHI (MADAME REQUIN – TV Pública)
- GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
- SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
DIRECTOR (NO FICCIÓN)
- LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
- FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)
- EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)
AVISO PUBLICITARIO
- NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, ESTAMOS EN CAMPAGNOLA – La Campagnola - ARCOR
- TOMAS SCHNEIDER – Schneider - CCU
- ESTÁ EN NETFLIX – Netflix
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- MASTERCHEF - Telefe
- ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA - eltrece
- GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
- GRAN HERMANO - Telefe
- LA ÚLTIMA CENA - ElNueve