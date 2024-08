Mariana Brey volvió a Socios del Espectáculo y contó todo sobre su operación

En los últimos días Mariana Brey se había ausentado de Socios del Espectáculo y había preocupado a todos por un posteo en Instagram sobre su salud. En su vuelta al programa de Canal 13, la periodista contó todo.



“Casi casi me voy del otro lado. No, mentira”, bromeó de entrada la panelista. “¿Qué pasó? La gente vio tu posteo y se asustó”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Visto hoy pueden decir ‘qué exagerada’, pero la verdad es que lo viví de esa manera”, remarcó ella.



“Me tenía que operar de la vesícula. Era una operación programada. El año pasado me habían encontrado unas piedras en la vesícula”, comenzó contando Mariana Brey, evidenciando que no la había pasado para nada bien.



“Uno desconoce, pero se va informando y entiendo algo de cómo funciona el sistema digestivo. Era importante sacarla. Pasó el tiempo, vuelvo a hacerme una revisión y se habían multiplicado la cantidad de piedras. No quise terminar en una urgencia. Es grave, aunque uno lo minimice, porque podés terminar en una terapia intensiva”, agregó la periodista.



“A mí el quirófano me da terror. Por eso para algunos pudo haber parecido exagerado, pero yo le tengo mucho miedo. Por eso no tengo ninguna cirugía estética, sino ya me hubiese hecho entera”, confesó con algo de humor Mariana Brey.

El posteo de Mariana Brey que había preocipado a sus seguidores.



Sobre cómo fue su recuperación antes de su vuelta al trabajo, la panelista explicó: “Fue muy doloroso el post operatorio. Lo que me explicaba el médico es que, en contextura muy pequeña, sí, señora, soy muy chiquita, con un abdomen muy firme, el post operatorio es mucho más doloroso que en personas que tiene mucha más cavidad para poder trabajar”.



“Estoy entera, sólo con un poco de dolor de ombligo”, dijo finalmente Mariana Brey para llevar tranquilidad no sólo a sus compañeros, sino también a los televidentes y a sus seguidores, que se habían preocupado por ella.