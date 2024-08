La fuerte información que reveló Pampito sobre la interna de Tamara Pettinato en "Bendita": "Fuera de aire, algunos compañeros..."

El pasado viernes 16 de agosto, Tamara Pettinato volvió a Bendita tras permanecer una semana fuera de la pantalla chica debido a la filtración de los videos en los que aparece junto al expresidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. En el programa conducido por Beto Casella se abordó el tema y el conductor la defendió.

"¡Bánquenla, loco! Es una mina que no hizo nada ilegal. Los que quieren que la eche van a tener que esperar un tiempito porque por lo menos si de mí depende... Si lo ameritara y si porque mañana ocurre una desgracia que cualquiera de nosotros cometa algo muy fulero, se verá, nadie tiene la vida eterna acá comprada profesionalmente. Yo no podría dejar sin trabajo a alguien, por lo menos por esto", fue una de las frases que dijo Casella en aquella emisión.

La panelista habló sobre los polémicos videos en los que aparece junto a Alberto Fernández.

Sin embargo, este lunes las cosas se pusieron tensas entre Beto Casella y Tamara Pettinato, y ese mismo día en Bendita, el presentador hizo su descargo: "A mí me reportaron que Tamara estaba hecha una furia con la noticia, que le dijo que no la cuidamos, ni lo dos días que no estuvo y menos el día que vino al programa. ¡Yo creo que la re contra cuidamos! Y en uno de los mensajes dice que no quiere venir más, que no acepta los días que le pedimos que se tome. Así que, en ese momento, yo le dejé un audio a Tamara y le expliqué que yo había tomado esa decisión, no el productor, porque me parecía lo más sano, y le dejé un segundo mensaje en el que le dije que si ella no quería venir más, a mí me daba igual, la verdad, ella verá qué quiere hacer con su carrera".

En medio de toda esta situación, este martes en Intrusos hablaron sobre este tema. "Beto está cansado y odiado con Tamara aunque quiera disimularlo un poco. Realmente la incomodidad es tal, que el viernes él toma la decisión de que ella se tome unos días", contó Pampito.

Pampito, panelista de Intrusos. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"La decisión la tiene que tomar el canal, él anoche fue claro, dijo 'hasta acá llego, ahora tiene que decidir el canal'", sumó el panelista de Intrusos. "Igual, cambia el clima del programa si vuelve", fue el aporte de Marcela Tauro.

Luego, el periodista de espectáculos reveló una información desconocida sobre el día que regresó Tamara Pettinato a Bendita: "El viernes cuando ella estuvo pasaron cosas. Fuera de aire sé que algunos compañeros intentaron ponerle onda a la situación pero no hubo manera porque Tamara estaba muy incómoda. De hecho ella le hizo un gesto en la cámara, cuando no estaba ponchada, para que lo viera la producción".

Esto fue lo que contó Pampito sobre la interna de Tamara Pettinato en Bendita

"No les gustó empezar a recibir puteadas ellos", concluyó Pampito.