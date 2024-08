El explosivo posteo del ex Gran Hermano Alan Simone contra Sabrina Cortez

Una de las parejas que se armó en la última edición de Gran Hermano fue la de Sabrina Cortez y Alan Simone, quienes comenzaron como amigos y terminaron concretando su romance una vez que ambos salieron del reality.



El vínculo entre ellos empezó de manera muy polémica, dado que ella estaba en pareja al momento de entrar al programa de Telefe. Incluso, en el juego al límite que tuvo con él, ella reconocía que “muy probablemente”, ya estaba “soltera”. Lo terminó confirmando cuando salió.



En ese marco, muchos celebraron el comienzo de la relación entre Sabrina Cortez y Alan Simone, pero sorpresivamente todo se terminó cuando ella descubrió infidelidades. A pesar de algunos intentos de terceros por acercarlos nuevamente, la relación no tiene vuelta atrás.

Los ex Gran Hermano Sabrina Cortez y Alan Simone se separaron tras infidelidades.



En ese contexto, hace unos días, Alan Simone contó su versión de los hechos en el streaming de Se Picó, en donde dejó en claro que no hay forma de que haya una reconciliación entre ellos. “La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de puta y ella como una princesa cuando no es tan así”, dijo el joven.



“Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados: WhatsApp, en Instagram”, agregó Alan Simone sobre cómo quedó su vínculo con Sabrina Cortez, dejando sorprendidos a todos, incluidos los seguidores de ambos, que aún tenían una esperanza de que volvieran a estar juntos.



En ese marco, el ex Gran Hermano aseguró que ocurrieron situaciones que él sospechaba, que ella siempre le negó y que se terminaron confirmando. "Me enteré de otras cosas que no me gustaron”, contó Alan Simone.

Alan Simone y Sabrina Cortez.



“Igualmente, las hizo estando sola. No puedo decir nada. Pero fue con una persona de la que a mí me molestaban cosas y cuando me molestaban yo era el loco. Pero ya está. Todo bien. Que haga lo que quiera. No tengo derecho a decir nada. Ella está sola. Yo estoy solo”, concluyó.



Ante estas situaciones, en las últimas horas Alan Simone volvió a sorprender en su cuenta de Instagram con un posteo que todos atribuyeron a una especie de mensaje tras terminar definitivamente su relación con Sabrina Cortez. “Lo mejor está por venir”, escribió junto a una foto de una aparente salida.