Qué famoso cantante fue amenazado de muerte por besar apasionadamente a Wanda Nara

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron Baño María el pasado viernes 16 de agosto en el Movistar Arena. El show fue una verdadera fiesta y contó con la presencia de Lali y Wanda Nara. La modelo sorprendió a todo el público presente e interpretó en el escenario Bad Bitch, el primer tema que lanzó como artista en noviembre del año pasado.

Al finalizar su performance, la conductora besó a los dos cantantes y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales, al punto de que terminaron cruzando las fronteras de nuestro país y llegaron a Turquía, donde no se tomaron para nada bien este momento.

Así fue el paso de Wanda Nara por el show de Ca7riel y Paco Amoroso

Cabe destacar que Mauro Icardi se desempeña como jugador en el club Galatasaray, razón por la cual es uno de los deportistas más queridos en ese país.

Luego del concierto, Ca7riel contó en sus historias de Instagram (@Ca7riel) que se encontró con varios mensajes amenazantes por su beso con Wanda Nara. "¿Qué cara** pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda... me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante. Así que loco, por Dios, después terminamos en un after, como el mejor de los cumpleañitos, intercambiando caramelitos, ¿qué pasó ahí? Una confusión", relató el rapero.

Paco Amoroso y Ca7riel presentaron el pasado viernes "Baño María" en el Movistar Arena. Créditos: Instagram Wanda_nara.

"Iba a subir un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco. Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”, dijo con el mismo tono risueño con el que comenzó la historia.

Uno de los mensajes que le llegó a Ca7riel tras su beso con Wanda Nara. Créditos: Instagram Ca7riel.

Acto seguido, el artista compartió una foto de un mensaje que le envió un usuario de la red social en la que decía lo siguiente: "Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de pu**. Pu** madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, pu** madre".