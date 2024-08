Por qué en Implacables pusieron en duda la continuidad de Susana Roccasalvo

El público que todos los fines de semana mira Implacables en El Nueve se encontró a inicios de agosto con la sorpresa de que su conductora, Susana Roccasalvo, no estaba al frente del programa y que Daniel Gómez Rinaldi había quedado en su lugar.

La ausencia de Susana Roccasalvo en Implacables se debe a un simple motivo: se fue de vacaciones con su hija a Italia, un viaje soñado para cortar el año con el que se está regalando un recorrido por los pueblitos de sus antepasados y visitas a sus ciudades favoritas.

Si bien todos en Implacables saben que la conductora pronto volverá para retomar el ritmo habitual, en el arranque del sábado su compañera Fabiana Araujo llamó la atención con un palito para la histórica conductora del ciclo con el que puso en duda la continuidad de la rubia.

“Se darán cuenta que la Rocca no está, le estamos haciendo el aguante, ella está pasando unas vacaciones fabulosas. Ustedes pueden seguirla en su Instagram, y la van a ver disfrutando de los hermosos paisajes de Italia”, dijo Gómez Rinaldi, a lo que Araujo lanzó, picante: “Sí, me parece que ella no quiere volver. Estuve hablando con ella y me dijo ‘¡Ay, me siento tan bien!’”.

Susana Roccasalvo puso en pausa la conducción de Implacables para irse de vacaciones a Italia.

“Bueno, pero muy merecido, porque fue un año arduo para Susana, así que le viene bien un poquito de descanso”, siguió el periodista, mientras Roccasalvo disfrutaba de su última posta en Italia, Roma, antes de su regreso a Buenos Aires.

Las vacaciones de Susana Roccasalvo en Italia

Susana Roccasalvo cortó en agosto la vorágine del año con un hermoso viaje a Europa. Acompañada por su hija, la conductora de El Nueve eligió en esta oportunidad varios pueblos relacionados con su historia familiar.

“La Rocca” arrancó el itinerario en Taormina, Sicilia, donde gozó de la dolce vita al sol, de los días de playa y pileta en el hotel de lujo. Luego, la rubia viajó a Catania, que definió como “una hermosa ciudad con mucha historia y con una gente muy graciosa y amable”.

Susana Roccasalvo en la Fontana di Trevi, en Roma. Instagram Susana Roccasalvo.

A continuación, la conductora pasó por Siracusa, donde, según comentó en sus redes, nació su abuelo, José Roccasalvo. “Emocionada es poco, bellísima ciudad con una historia de griegos turcos, árabes, judíos y todas esas culturas plasmadas en las fachadas de las casas, en las comidas y en las artesanías”, dijo.

Luego, llegó el turno de conocer Noto, un pueblito medieval a 30 km de Siracusa, que a Susana le llamó la atención por el gran número de iglesias que posee. “¡Creo que tiene más Iglesias que habitantes! Maravilloso”, comentó. Susana Roccalsavo en Taormina, Sicilia.

Finalmente, Susana posó frente a la Fontana Di Trevi, en Roma, poco antes de tomar el vuelo de regreso. “¡Nos vamos despidiendo despacito del lugar que tanto amo! Última noche en la Fontana Di Trevi”.