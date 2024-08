La condición que Ernesto Tenembaum le habría puesto a Tamara Pettinato para volver a su programa

Tras el escándalo por el video en el que Tamara Pettinato aparecía junto a Alberto Fernández en el despacho de la Casa Rosada, la periodista ha vuelto a los distintos trabajos donde se desempeñaba. Uno de ellos es el ciclo radial conducido por Ernesto Tenembaum, llamado ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Allí, la hija de Roberto Pettinato realiza una columna de espectáculos, y el conductor del programa le habría pedido que limite sus apariciones para hablar de estrellas internacionales, evitando la farándula local.

Ernesto Tenembaum conduce ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Esto fue dicho por Rodrigo Lussich, quien, durante el programa Socios del espectáculo, dijo ""Le prohibieron que hablara de la farándula local, que se dedicara a figuras internacionales ya que no resulta cómodo que hable de la vida privada de otros cuando no quiere hablar de la suya".

Además, continuó con la noticia y se explayó sobre el pedido que pesaría sobre Tamara: "La idea es que ella hable de otros pero no la dejan hablar por ejemplo, de la vida de Wanda Nara. Este escándalo sí afectó su trabajo, aunque ella diga que no, porque ya no puede hacer lo mismo que hacía antes y cada vez que lo haga, le van a echar en cara que tenía algo con Fernández".

Sobre el tema ya opinó hasta su pareja, José Glinski, el diputado nacional por Chubut que dijo que está acompañando a su pareja y que se trata de un "tema personal" donde Tamara Pettinato "es una víctima".