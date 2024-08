El drama que vivió Juliana Díaz, ex Gran Hermano, en la televisión de Ecuador

El paso de Juliana Díaz por la casa de Gran Hermano no dejó demasiado. Quizá lo más llamativo fuera su expulsión por haber infringido en reiteradas oportunidades las reglas cuando dio datos del exterior. Ahora, está probando suerte en la televisión de Ecuador.



La joven armó las valijas y se fue de la Argentina para participar del reality show “Soy el mejor·, que reúne a talentos de distintos ámbitos. Allí, Juliana Díaz dejó tela para cortar por un terrible drama que pasó en vivo.



Sucede que la ex Gran Hermano protagonizó un momento muy insólito en plena gala de sentencia: quiso hacer algo que no está permitido por el reglamento, por lo cual se dio una situación algo incómoda para todos.



“Hay una realidad y es que siento que hace un par de meses, no me vengo sintiendo muy bien la verdad, porque es que tengo muy lejos a mi familia y la verdad es que decidí auto nominarme para irme del show”, expresó Juliana Díaz.



Luego de contar los motivos por los que siente una fuerte tristeza y por los que preferiría irse del reality, le terminaron explicando que la autonominación estaba prohibida y que tenía que definir ella misma quién se iría del programa.

Juliana Díaz está probando suerte en la televisión de Ecuador. Foto: @juuli.dc.



“Si lo hacés, te vas tú, pero igual se va uno de tus compañeros de eliminación. Esta es tu última oportunidad. O votás por uno de ellos y desempatás, o con tu autonominación te vas tú y uno de ellos también”, le aclararon.



Ante esto, Juliana Díaz no detuvo su llanto y finalmente tuvo que elegir entre sus compañeros para eliminar a una concursante. Eligió a una joven llamada Karina. “Perdón”, le dijo antes de salir corriendo del estudio en una situación absolutamente bizarra.