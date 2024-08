El drama de salud de Flor Jazmín Peña: "En el sillón recuperándome de..."

La actual novia de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, no pudo disfrutar, en su totalidad, del fin de semana ya que, gracias a un alimento que ingirió, estuvo descompuesta y encerrada en su casa junto a su pareja.

La conductora de Nadie Dice Nada, el programa que se emite por el canal de streaming Luzu TV, contó por sus redes sociales que sufrió una intoxicación que la dejó sin fuerzas y guardando reposo los días de descanso que tenía.

Flor Jazmín Peña se sinceró en sus redes

A Peña le gusta hacer partícipe de todo lo que ocurre en su vida a su comunidad y compartió con sus más de 2 millones de seguidores una historia en donde se la ve radiante pero aprovechó a aclarar que no todo lo que se sube a las redes tiene que ver con el hoy y el ahora.

"Te muestro esta cara de gata pero en realidad estoy tirada en el sillón, recuperándome de una intoxicación que me dejó de cama todo el fin de semana", escribió la influencer. Pero acto seguido se sinceró con su fandom y les contó la actividad que pudo realizar antes de enfermarse.

Flor Jazmín Peña dijo presente en el show de Catriel y Paco Amoroso

La bailarina subió un video desde el Movistar Arena y, maravillada con el tremendo show que dieron el duo de trap experimental presentando Baño María, sostuvo: “Lo bueno es que antes de intoxicarme llegué a ver el show de Catriel y Paco Amoroso, na na na fue una locura. Que fiesta. Que tipazos”.

Sin dudas la pareja del magnate de Luzu TV tuvo que hacer buena letra y cuidarse con las comidas y bebidas lo que restaba de los días no laborales para presentarse en la jornada de hoy a trabajar, ya que a Flor no le gusta hacer abuso de su relación en torno a su empleo.

Al comienzo de la transmisión la artista comentó lo sucedido con detalles, Peña manifestó: “Me acordé mucho de vos el fin de semana Santi (Talledo), porque me la pasé vomitando. Me intoxiqué fiero y al primer vómito dije ‘Santi no se puede perder esta sensación que te hace sentir bien’”.

En ese momento la conductora recordó su rol y antes de seguir contando su pesar aclaró: “Disculpen si alguien está desayunando del otro lado y le incomoda esto”. “Si yo no puedo desayunar y sólo estoy a limón y galletitas de agua ustedes también”, cerró irónica Flor.