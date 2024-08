Qué pasó en el cumple de Toto Kirzner: qué famosos se pelearon

Durante este fin de semana, Toto Kirzner celebró su cumpleaños número 26, es por eso que eligió arrancarlo acompañado por sus familiares. Sin embargo, lo que no se esperaba era tener que presenciar una insólita pelea entre dos famosos, de los cuales uno era su madre.

Es que Araceli González y Fabián Mazzei se preparaban para darle una sorpresa a Toto Kirzner el día de su cumpleaños. Sin embargo, una serie de situaciones que fueron filmadas por Flor Torrente expusieron que la sorpresa se arruinó y que, para colmo, la pareja vivió una pelea justo en los instantes previos a cantar el “feliz cumpleaños”.

Mientras la noche esperaba por la sorpresa de la torta para el cumpleañero, Araceli González y Fabián Mazzei comenzaron a comentar en voz alta arruinando el momento. Es por eso que Flor Torrente, quien grababa todo los expuso: “Escuchamos todo, ¿son pelot…?”.

En esta sintonía, ya con la torta en la mesa y Toto Kirzner con corona en la cabeza para poder apagar las velas y pedir los deseos, comenzó a sonar una canción particular: “Hay que venir al sur”, de Raffaella Carrá. El momento fue tan insólita que la hermana del cumpleañero volvió a interceder sin entender lo que ocurría: “¿Por qué no cambia la canción?”.

Esto desencadenó en la risa de Araceli González. Se debe a que Fabián Mazzei no podía cambiar la canción y tampoco bajar el volumen. Esto no sólo provocó el enojo de la actriz, sino que incluso un reto para su pareja. Sin embargo, lejos de mantenerse enojada, no tardó en comenzar a burlarse de él.

“¿Qué pasa Fabi? ¿Vos te acordás que antes ponías música?”, lanzó de forma filosa la actriz para exponer que no sabía manejar el equipo de música y tampoco su celular. Tentado de risa, a él no le quedó otra que admitir: “Quise subir el volumen y me salió Raffaella Carrá”.

A todo esto, Toto Kirzner esperaba por el encendido de las velas, que también tuvo un fallido, y los saludos posteriores. Al ver el material subido por Flor Torrente, ella no terminó de creer todo lo que ocurrió en poco más de un minuto, por lo que lanzó entre risas: “Vlog de la torta de Toto. Podría ser tranquilamente un capítulo de The office”.

“1. La tía borracha, 2. El tío que no sabe usar el equipo de música, 3. La pareja que pelea, 4. Casi quemadura, 5. La sorpresa, obvio. Todo una maravilla, nos amo familia”, cerró en su posteo enumerando la cantidad de situaciones graciosas que vivieron.