Esto dijo Mirtha Legrand sobre su Doctorado Honoris Causa que le dará la UBA

Mirtha Legrand agiganta su figura y será reconocida como doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine (FIC.UBA).

Es que su enorme figura en la tv es precedida, como es sabido, por una prolífica carrera en la gran pantalla, donde supo destacarse en 36 películas, convirtiéndola en un ícono audiovisual incluso antes de empezar a conducir su programa de la pantalla chica.

Mirtha comenzó la noche visiblemente emocionada

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad en La Noche de Mirtha, para hablar del tema en su programa, donde se mostró muy contenta por el reconocimiento. “Es un orgullo para mí contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará el honoris de más alta jerarquía, en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre, doctor honoris causa debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional”, dijo, en un mensaje que había preparado previamente. “Así que desde ahora me llaman ‘doctora’. ‘La doctora Mirtha’”, agregó entre risas.

"Este honor lo comparto con ustedes, quienes me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más amo durante tantos años. Muchísimas gracias”, cerró la diva, que no podía contener la emoción por tamaño reconocimiento. Además, aprovechó para compartir el mensaje que le envió Ricardo Alfonsín hijo, director del festival. “Felicitaciones por el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. El verdadero honor será nuestro al recibirla como la gran estrella de nuestro próximo Festival de Cine, FIC.UBA. Con agradecimiento, cariño y admiración, Ricardo Alfonsín hijo”

Por si faltara carga emotiva para la conductora, otro de los homenajeados en esta segunda edición del Festival de Cine de la UBA, será Daniel Tinayre, el histórico director y productor, ex marido de Mirtha Legrand. Juntos hicieron, entre otras películas, La Patota, estrenada en 1960 y uno de los clásicos ineludibles de la historia del cine nacional.