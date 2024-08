Zaira Nara estalló contra Paula Chaves por su histórica pelea

Es muy difícil volver atrás luego de una pelea. Como si fuera una suerte de cristal, las cosas ya no son iguales. Por más que se intente, o ni siquiera eso, disimularlo, la relación entre dos personas cambia para siempre luego del problema.

Pese a que eran grandes amigas, parece no haber vuelta atrás en la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves. Los motivos son conocidos, Zaira comenzó una relación con el ex de Paula, pero en las últimas horas la hermana de Wanda fue consultada y estuvo lejos de buscar un acuerdo con quien fuera una de sus mejores amigas.

En diálogo con Nuevas Tardes, Zaira ratificó la versión que había dado Paula de que se cruzan en el gimnasio y se saludan. Sin embargo, fue cortante al asegurar que "capaz que si me esguinzo me da una mano".

Zaira está actualmente en pareja con Pieres

Por último, Zaira analizó el hecho de que Wanda reemplace a Chaves en la conducción de Bake Off: "Pau lo hacía re bien, tenía todo su público que la acompañaba. Pero me parece que en la tele también hay ciclos, mi hermana hizo muy bien ‘MasterChef’…y no sé ¡La llamaron a ella! Creo que uno en este ambiente está acostumbrado a que por ahí nos llaman para una campaña, pero para otra no".

Recientemente, Zaira Nara cumplió 36 años y el saludo que no podía faltar era el de su novio, Facundo Pieres. La hermana de Wanda Nara y el polista comenzaron su relación en el 2022 en medio de un escándalo. Esto se debió a que la hija de Andrés Nara se había separado de su marido, Jakob Von Plessen hacía pocos meses y a eso había que sumarle la falta de códigos de la influencer, ya que Pieres fue pareja de su íntima amiga Paula Chaves.

Paula se distanció de Zaira

Si bien Zaira es la madrina de la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso, la amistad no pudo superar la traición y ese vínculo quedó en el pasado. Hoy ellas tienen un trato cordial pero nada es como antes. La madre de Malaika y Viggo sigue más enamorada que nunca de Facundo y eso se pudo ver en sus historias de Instagram. El deportista aprovechó el día del natalicio de la leonina y le dedicó un tierno posteo.