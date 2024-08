La preocupante frase de Furia Scaglione sobre su estado de salud

No hay dudas de que el paso de Furia Scaglione por la casa de Gran Hermano dejó mucha tela para cortar, no sólo en el tiempo que duró la última edición del reality, sino también ahora, que retomó su vida habitual.



En ese marco, la polémica ex participante se refirió a uno de los principales temas que giraron en torno a ella: su salud. Durante su estadía en la casa más famosa del país, Juliana compartió con sus compañeros su diagnóstico de leucemia.

Furia Scaglione contó cómo se siente hoy en día.



Ahora, en una interacción con sus seguidores de Instagram, Furia Scaglione generó preocupación por una frase muy sorpresiva. “Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó”, contó la ex Gran Hermano.



A raíz de su diagnóstico, Juliana intentó explicar cómo continuará su vida deportiva y cuáles son las restricciones que tendrá para no sufrir ninguna complicación ni agravamiento de su salud, dentro de un marco de tratamiento.



“Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes. Mis marcas eran números tan geniales que me da tristeza no poder competir”, aclaró Furia Scaflione.

Furia Scaglione habló de su estado de salud.



No obstante, Juliana remarcó que, si bien no podrá competir como hubiese soñado, el deporte la ayudó mucho incluso para combatir su enfermedad, por lo que dejó un mensaje muy motivador en cuanto a la realización de ejercicios físicos.



“Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en un 35%. Eso significa que el deporte me sanó y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar”, indicó Furia Scaglione.