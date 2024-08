Se conoció la razón por la cual a Alberto Fernández le costó encontrar un abogado para defenderlo "Varios estudios de abogados le pidieron..."

A principios de agosto, se conoció la denuncia que Fabiola Yáñez le hizo a Alberto Fernández por violencia de género. Y como si fuera poco para el expresidente, pocos días después en LN+ enseñaron un video grabado por el mandatario en el que aparece junto a Tamara Pettinato coqueteando.

Luego de este polémico video, salieron a la luz otras infidelidades de Fernández y su situación es cada vez más complicada.

Por su parte, Yáñez junto a Mariana Gallego, su abogada, pidió ser querellante en el expediente. La ex primera dama se hizo presente en el consulado argentino en Madrid para certificar su firma para que Gallego pueda presentarse formalmente en el expediente. Asimismo, en las últimas horas del miércoles, Alberto Fernández quedó imputado por lesiones graves y amenazas coactivas.

Si bien en un primer momento Alberto Fernández contrató a Mariana Arce para defenderlo, ésta le duró sólo 24 horas ya que renunció luego de acompañarlo a la entrevista que el político brindó al diario El País, de España.

En Los Ángeles de la Mañana (LAM) se habló sobre la causa y Ángel de Brito explicó porqué le costó tanto a Fernández encontrar alguien que lo represente legalmente.

"Acá me cuenta una colega que le costó encontrar defensa, no porque no lo quisieran defender sino porque Fernández no quería pagar la cifra que le pedían. Obviamente le piden un dinero importante", reveló el conductor.

"Varios estudios de abogados le pidieron un millón de dólares para defenderlo y él no los quería poner. Por eso terminó definiendo por esta abogada", contó el periodista de espectáculos. Y Guadalupe Vázquez agregó: "Además no los puede justificar"