Julia Mengolini redobló sus dardos contra Fabiola Yañez con un escabroso planteo

Tras protagonizar un tenso cruce con Javier Milei por poner en duda la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, Julia Mengolini fue por más y redobló sus dardos con un escabroso argumento sobre la exprimera dama.

En diálogo con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en el programa 540 grados (Cenital), Julia Mengolini comenzó refiriéndose a sus polémicos dichos sobre Fabiola Yañez y argumentó: "Yo hablé de la presunción de inocencia... El 'Yo te creo hermana' es un recurso retórico, no es literal porque sino cerremos la Justicia".

Además, la periodista sostuvo que todo esto forma parte de una operación que le sirve a Javier Milei "para psicopatearnos" por el cierre del Ministerio de la Mujer. "Las políticas de género ellos las desmantelaron, luego cuando aparece la denuncia de Fabiola, Adorni sale muy cínicamente a promocionar la línea 144", acusó Mengolini.

Sobre su mirada sobre la disputa entre la exprimera dama y el expresidente, la entrevistada remarcó: "Al final todos van a tener que demostrar o su inocencia o culpabilidad. Ahora es la palabra de Fabiola, con más pruebas, porque presenta más pruebas, contra la palabra de Albertro Fernández, a quien le tocará demostar su inoncencia. Para mi la palabra de Alberto Fernández vale muy poco. Alberto Fernández, evidentemente, es muy mentiroso".

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. Foto: Captura de video Infobae.

Luego, Julia Mengolini volvió a apuntar contra la credibilidad del testimonio de Fabiola Yañez al sostener: "Ella en la entrevista a Infobae dice 'yo hice la denuncia en el Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota'. Me cuesta creerlo eso. Además de que Ayelén Mazzina dijo 'a mí no me dijo nada'

Sin retroceder en su postura, Mengolini llegó a su planteo más escabroso cuando expresó sobre Yañez: "¿Fabiola dijo que fue alcohólica? La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice".

Recordemos que Alberto Fernández quedó imputado por lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas en la causa por violencia de género que le inició Fabiola Yañez. De momento, el fiscal Ramiro González citó a testigos que presenciaron los supuestos golpes y ordenó medidas de prueba para comprobar los hechos que se le adjudican al expresidente.