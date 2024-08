Esmeralda Mitre rompió el silencio sobre su internación: "Fui víctima de una maniobra para desprestigiarme"

Esmeralda Mitre fue internada este jueves en una clínica de Buenos Aires por problemas de salud mental. Fue en Los Ángeles de la Mañana donde revelaron esta información sobre la actriz. Su mamá, Blanca Isabel Álvarez De Toledo, pidió intervención ante la Justicia para que se recupere.

"Empezó a vivir casi en la indigencia. No tiene trabajo. No existe la herencia tal que ella reclama, ni trabaja en La Nación. Ella entró como en una locura y un vínculo muy tóxico a Paolo Vianini, a quien la familia habría dejado de pasarle dinero, por lo que se habla de golpes y de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia", contó Yanina Latorre

En "Los Ángeles de la Mañana" contaron que Mitre vive una situación muy delicada.

Y sumó: "En su casa no tiene gas. No hay agua caliente, no tiene comida. No tiene nada para comer. Y empezó a vender todas las cosas del departamento no se sabe si ella, su entorno o su novio para comprar drogas".

Asimismo, en los últimos minutos de este jueves, Latorre comentó en su cuenta de X (@Yanilatorre) que Mitre habría abandonado el sanatorio en el que se encontraba internada: "El abogado de Esmeralda Mitre logro sacarla del sanatorio (la trinidad). Un horror. Su madre esta aterrada. Va a hacerle juicio al sanatorio y a los médicos. Todo una locura. El abogado debería entender que Esmeralda necesita ayuda #lam".

Esmeralda habría dejado su internación, según Yanina Latorre.

Sin embargo, este viernes por la mañana, Esmeralda Mitre rompió el silencio y desmintió todo con un video en su perfil de X (@EsmeraldaMitre). "Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho mas no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quédense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que se habló de mi en el día de ayer, en casi todos los medios de comunicación. Durante el día de hoy les voy a ir informando mas del tema. ¡¡¡Saludos a todos mis amigos, colegas y seguidores!!", escribió la actriz junto al audiovisual.

"Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esmeralda Mitre. Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre, Bartolomé Mitre se hizo con firmas falsificadas que, por supuesto, está comprobado que eso ha sido así. Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo", empieza diciendo la figura mediática en el video.

Este fue el video que compartió Esmeralda Mitre este viernes en su cuenta de X

Y luego explica: "Y también quiero comunicar que nunca fui internada. Estoy en mi casa, con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales".