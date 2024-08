Agarraron a la China Suárez cenando con Marcos Ginocchio y hay foto: "Muy románticos"

Hace meses que la China Suárez y Marcos Ginocchio enfrentan rumores de romance. Versiones que siguen instaladas, aunque ellos las nieguen y que, en las últimas horas, se reforzaron a raíz de una foto que apareció de los dos cenando en un restaurante. Muy juntos, y, según testigos “muy románticos”.

La foto se difundió en la cuenta de Instagram de Pochi, la panelista de Ciudad Magazine, quien dio detalles de la imagen donde se ve a la China Suárez sonriente y buena onda, sacándose una selfie con un grupo de chicas. Mientras tanto, al costado aparece el ganador de Gran Hermano 2022, con la cabeza gacha.

La China Suárez y Marcos Ginocchio, juntos en una cena. Instagram Gossipeame

“La China y Marcos Ginocchio cenando juntos ayer (el 14 de agosto) después del lanzamiento de L-Gante de su nuevo disco”, explicó Pochi de Gossipeame al compartir este nuevo indicio que da a pensar en que hay “algo más” entre la actriz y Marcos Ginocchio.

“El comentario de la persona que los vió fue: ‘Se los ve muy románticos’. Ella siempre dice que son solo amigos”, agregó la panelista, como dato de contexto sobre esta cena en la que, hay que decir, ellos no eran los únicos comensales.

La China Suárez asegura que con Marcos Ginocchio sólo son grandes amigos. Instagram China Suárez.

“Más allá de eso, ese restó puntualmente siempre se llena de famosos, así que dudo que Marcos se haga el romántico en un lugar tan transitado”, precisó la periodista sobre el lugar que Eugenia Suárez, el Primo y su grupo de amigos eligieron para cerrar la noche.

Julieta Poggio contó cómo es Marcos Ginocchio en la intimidad

Julieta Poggio pasó por Nave Nodriza, el programa de streaming que conduce Moria Casán por Picnic Extraterrestre, y contó detalles íntimos de sus encuentros sexuales con Marcos Ginocchio, con quien mantuvo un intenso pero breve romance en secreto.

"¿Qué pasó con Marcos? ¿Ustedes se acostaron, mi amor?", arrancó la lengua karateca. Y sin dudar y entre risas, la exparticipante contestó que "sí". Anonadada con la respuesta de Juli, Mo expresó: "¡Bravo! ¡Me encantó!". Acto seguido, la actriz le consultó cómo era en la cama su ex compañero de reality: "¿Es tranquilito o es fuerte?". "Es tranquilito, así como se lo ve", contestó Julieta.

Juli Poggió en José Ignacio con Marcos Ginocchio durante una producción de revista GENTE.

Y cuando "La One" quiso saber más sobre el tema, preguntándole si fue ella quien "hizo todo", la actriz dijo: "Mucho, mucho, ya es mucho. Mirá, yo a él lo cuido. Yo cuando hablo de nuestra relación, lo cuido".

No obstante, Moria no se dio por vencida y fue más picante que nunca: "¿Pero qué lo cuidas? ¿Que no acabe?". "No, cuido todo lo que fue la relación nuestra, porque él es más perfil bajo. Yo de mí hablo todo, pero de esa relación es como que la respeto mucho".